АНЧЕЛОТТИ – о Лунине и Куртуа: «У нас есть сомнения насчет него»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о голкиперах «бланкос» и подтвердил повреждение украинца Андрея Лунина

«Тибо Куртуа сейчас чувствует себя намного лучше, мы думаем, что он сможет сыграть во вторник [против «Арсенала» в ЛЧ]. У нас есть сомнения насчет Андрея Лунина, который испытывал небольшой дискомфорт. Если он будет плохо себя чувствовать, я полностью доверяю Франу Гонсалесу», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин может пропустить четыре недели из-за повреждения, а в следующем матче «Реала» против «Валенсии» сыграет 19-летний кипер Фран Гонсалес.

