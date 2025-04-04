Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. АНЧЕЛОТТИ – о Лунине и Куртуа: «У нас есть сомнения насчет него»
Испания
04 апреля 2025, 17:43 |
1410
0

АНЧЕЛОТТИ – о Лунине и Куртуа: «У нас есть сомнения насчет него»

Карло подтвердил, что у Андрея повреждение

04 апреля 2025, 17:43 |
1410
0
АНЧЕЛОТТИ – о Лунине и Куртуа: «У нас есть сомнения насчет него»
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о голкиперах «бланкос» и подтвердил повреждение украинца Андрея Лунина

«Тибо Куртуа сейчас чувствует себя намного лучше, мы думаем, что он сможет сыграть во вторник [против «Арсенала» в ЛЧ]. У нас есть сомнения насчет Андрея Лунина, который испытывал небольшой дискомфорт. Если он будет плохо себя чувствовать, я полностью доверяю Франу Гонсалесу», – сказал Анчелотти.

Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин может пропустить четыре недели из-за повреждения, а в следующем матче «Реала» против «Валенсии» сыграет 19-летний кипер Фран Гонсалес.

По теме:
Винисиусу повезло. УЕФА наказал звезд Реала после матча с Атлетико
Реал Мадрид – Валенсия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жирона – Алавес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Карло Анчелотти Андрей Лунин Ла Лига чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Тибо Куртуа Фран Гонсалес травма
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
Оцените материал
(20)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Футбол | 04 апреля 2025, 15:49 0
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии
Аль-Хиляль – Аль-Наср. Прогноз и анонс на матч чемпионата Саудовской Аравии

Поединок состоится 4 апреля в 21:00 по Киеву

Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Бокс | 04 апреля 2025, 08:24 0
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг

Украинский боксер платил конголезцу 25 тысяч фунтов стерлингов

Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футбол | 03.04.2025, 16:42
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Бокс | 04.04.2025, 07:34
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
Футбол | 04.04.2025, 10:58
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
ОФИЦИАЛЬНО. Суд отказал Шахтеру в иске про банкротство Днепра-1
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
Стали известны полуфинальные пары Кубка Украины
03.04.2025, 14:40 65
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
ОФИЦИАЛЬНО. Шевченко проиграл выборы в исполком УЕФА
03.04.2025, 14:36 44
Футбол
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
Двукратный чемпион ОИ получил отказ в получении гражданства Австрии
03.04.2025, 20:04 1
Зимние виды
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
Теренс Кроуфорд назвал трех боксеров, которые сейчас лучше Усика
03.04.2025, 00:15
Бокс
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 11
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем