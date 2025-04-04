АНЧЕЛОТТИ – о Лунине и Куртуа: «У нас есть сомнения насчет него»
Карло подтвердил, что у Андрея повреждение
Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался о голкиперах «бланкос» и подтвердил повреждение украинца Андрея Лунина
«Тибо Куртуа сейчас чувствует себя намного лучше, мы думаем, что он сможет сыграть во вторник [против «Арсенала» в ЛЧ]. У нас есть сомнения насчет Андрея Лунина, который испытывал небольшой дискомфорт. Если он будет плохо себя чувствовать, я полностью доверяю Франу Гонсалесу», – сказал Анчелотти.
Ранее сообщалось, что украинский голкипер Андрей Лунин может пропустить четыре недели из-за повреждения, а в следующем матче «Реала» против «Валенсии» сыграет 19-летний кипер Фран Гонсалес.
🚨 Ancelotti: “Courtois is much better, we think he can make it on Tuesday”.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 4, 2025
“We have doubts about Lunin, who had a slight discomfort. If he's not well, I have total confidence in Fran”. pic.twitter.com/yinRhTOFZ3
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