Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
23 декабря 2025, 12:20 |
Мирон Маркевич нашел новую позицию на поле для Тараса Михавко

Бывший наставник сборной Украины считает, что защитник был бы более полезным в середине поля

23 декабря 2025, 12:20
Динамо. Тарас Михавко

Сейчас сложно сказать, как будет выглядеть «Динамо» весной после того, как команду возглавил Игорь Костюк. Однако без изменений в составе вряд ли обойдется. К примеру, в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua, подбивая итоги первой части чемпионата, Мирон Маркевич говорил и о «Динамо», определив новую возможную роль на поле для Тараса Михавко.

– На мой взгляд, Михавко стоило бы попробовать в опорной зоне, – сказал Маркевич, – так как для защитника ему не хватает роста, но у Тараса неплохой первый пас, он хорошо ведет борьбу, поэтому в центре поля такой футболист был бы полезнее. Но решать, естественно, Игорю Костюку.

Мирон Маркевич Динамо Киев Тарас Михавко Игорь Костюк
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
MaximusOne
Стопудов, Михавко за слабкий в захисних діях, його або в півзахист, або лівим захисником, правда якщо ставити в півзахист то не єдиним опорником, а в системі з двома опорниками, тому що він часто програє гру один в один, та й не має довгих ног щоб самому закривати велику частину поля, тобто це не Калюжний. 
