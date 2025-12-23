Мирон Маркевич нашел новую позицию на поле для Тараса Михавко

Сейчас сложно сказать, как будет выглядеть «Динамо» весной после того, как команду возглавил Игорь Костюк. Однако без изменений в составе вряд ли обойдется. К примеру, в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua, подбивая итоги первой части чемпионата, Мирон Маркевич говорил и о «Динамо», определив новую возможную роль на поле для Тараса Михавко.

– На мой взгляд, Михавко стоило бы попробовать в опорной зоне, – сказал Маркевич, – так как для защитника ему не хватает роста, но у Тараса неплохой первый пас, он хорошо ведет борьбу, поэтому в центре поля такой футболист был бы полезнее. Но решать, естественно, Игорю Костюку.