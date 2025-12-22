Спортивная премия 2025 года. Голосование экспертов
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах
Украина. Премьер лига
22 декабря 2025, 13:37 | Обновлено 22 декабря 2025, 13:52
140
0

Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах

Авторитетный украинский наставник обратился к президенту клуба

22 декабря 2025, 13:37 | Обновлено 22 декабря 2025, 13:52
140
0
Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах
Карпаты

Подбивая предварительные итоги сезона в УПЛ в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua, Мирон Маркевич назвал две команды, которые его разочаровали, но специалист заострил внимание на «Карпатах».

– Мирон Богданович, какая, на ваш взгляд, команда-разочарование первой части чемпионата?
– У меня их две. На счет «Александрия», в принципе, все понятно. Команду покинул весь тренерский штаб, ушло много ключевых исполнителей, пришел новый неопытный наставник, поэтому данный результат где-то стоило ожидать. Просто после серебряных медалей прошлого чемпионата сейчас находиться на предпоследнем месте как-то несолидно.

А вот насчет «Карпат» я полтора года старался ничего не говорить в их адрес, но сейчас мне уже наболело. В прошлом году клуб подписал порядка 16-ти футболистов практически со всего мира. И сразу скажу, что 80% из них, г..но. Здесь явно просматривается некий след, поскольку изначально этих иностранцев пытались всунуть в команду, когда я был главным тренером. Естественно, увидев их квалификацию, я отказался. Поэтому некий Глеб Корниенко, который был и, может, есть в должности шеф-скаута «Карпат», дал понять, что в таком случае никого не купят, пока я нахожусь у руля команды. Это он отвечал за трансферы. В общем, сделали все для того, чтобы я ушел.

Потом этот «мусор», извиняюсь за выражение, хотели засунуть в «Полесье», когда командой руководил Имад Ашур. Но хорошо, что во время этим махинациям помешал президент житомирского клуба Геннадий Буткевич. Поэтому снова вернулись к «Карпатам». Как я уже сказал, в этом замешан Корниенко, Платов, а идейным вдохновителем всех этих схем был Андрей Русол.

Единственный футболист, кого можно назвать толковым во всей этой компании, это Бруниньо. Хотя можно было сделать настоящую львовскую команду со своих воспитанников, но сейчас многие из этих игроков выступают за Черкассы, и находятся там не на последних ролях. Руководству навешали лапшу на уши, привезли непонятно кого из Бразилии, Аргентины, Португалии… Ладно, если бы были квалифицированные игроки. А так, это дорога в никуда. Поэтому я бы по-доброму посоветовал бы президенту разобраться во всех этих махинациях. Это чистой воды разводняк.

По теме:
ЛНЗ или Шахтер? Маркевич назвал команду, которая станет чемпионом Украины
Мирон Маркевич высказался о перспективах Динамо
ФЕДОРЧУК: «Лупашко должен меньше болтать и больше работать»
Мирон Маркевич Александрия Карпаты Львов Имад Ашур Геннадий Буткевич Андрей Русол Глеб Платов Глеб Корниенко Полесье Житомир Бруниньо
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Буковина: переговоры с полузащитником Оболони, расставание с двумя игроками
Футбол | 22 декабря 2025, 13:23 0
Буковина: переговоры с полузащитником Оболони, расставание с двумя игроками
Буковина: переговоры с полузащитником Оболони, расставание с двумя игроками

Лидер Первой лиги пока пассивен на трансферном рынке

Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футбол | 22 декабря 2025, 13:05 3
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги
Футболист сборной Украины покинет «Шахтер». Ему предлагали большие деньги

Конопля покинет «Шахтер»

Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Футбол | 21.12.2025, 16:05
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Легенда Шахтера и сборной Украины может остаться без клуба
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Биатлон | 21.12.2025, 13:42
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Женская сборная заняла второе место в эстафете на Юниорском Кубке IBU
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Футбол | 21.12.2025, 18:55
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Черноморец принял неожиданное решение о будущем клуба
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
Бенфика сделала официальное предложение в €20 млн за украинца. Есть решение
20.12.2025, 08:49 20
Футбол
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
Джейк Пол сделал сенсационное заявление после поражения от Джошуа
20.12.2025, 08:08 7
Бокс
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
Леннокс Льюис объяснил, почему Джошуа не уничтожил Пола в первых раундах
21.12.2025, 07:22 1
Бокс
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
В Динамо приняли решение по новичку. Сделают игроком основы
21.12.2025, 09:45 6
Футбол
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
Усик отреагировал на брутальный нокаут Джошуа в бою против Пола
21.12.2025, 10:22
Бокс
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
Динамо выиграло борьбу за трансфер у известного клуба Германии
21.12.2025, 07:42 9
Футбол
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
Виталий КВАРЦЯНЫЙ: «Откуда Суркис мог знать? У Шовковского были...»
20.12.2025, 19:17 1
Футбол
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
Cелезнев стал вице-президентом украинского клуба
20.12.2025, 15:44 12
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем