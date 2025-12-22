Мирон Маркевич сказал всю правду про махинации в Карпатах

Подбивая предварительные итоги сезона в УПЛ в эксклюзивном интервью сайту Meta.ua, Мирон Маркевич назвал две команды, которые его разочаровали, но специалист заострил внимание на «Карпатах».

– Мирон Богданович, какая, на ваш взгляд, команда-разочарование первой части чемпионата?

– У меня их две. На счет «Александрия», в принципе, все понятно. Команду покинул весь тренерский штаб, ушло много ключевых исполнителей, пришел новый неопытный наставник, поэтому данный результат где-то стоило ожидать. Просто после серебряных медалей прошлого чемпионата сейчас находиться на предпоследнем месте как-то несолидно.

А вот насчет «Карпат» я полтора года старался ничего не говорить в их адрес, но сейчас мне уже наболело. В прошлом году клуб подписал порядка 16-ти футболистов практически со всего мира. И сразу скажу, что 80% из них, г..но. Здесь явно просматривается некий след, поскольку изначально этих иностранцев пытались всунуть в команду, когда я был главным тренером. Естественно, увидев их квалификацию, я отказался. Поэтому некий Глеб Корниенко, который был и, может, есть в должности шеф-скаута «Карпат», дал понять, что в таком случае никого не купят, пока я нахожусь у руля команды. Это он отвечал за трансферы. В общем, сделали все для того, чтобы я ушел.

Потом этот «мусор», извиняюсь за выражение, хотели засунуть в «Полесье», когда командой руководил Имад Ашур. Но хорошо, что во время этим махинациям помешал президент житомирского клуба Геннадий Буткевич. Поэтому снова вернулись к «Карпатам». Как я уже сказал, в этом замешан Корниенко, Платов, а идейным вдохновителем всех этих схем был Андрей Русол.

Единственный футболист, кого можно назвать толковым во всей этой компании, это Бруниньо. Хотя можно было сделать настоящую львовскую команду со своих воспитанников, но сейчас многие из этих игроков выступают за Черкассы, и находятся там не на последних ролях. Руководству навешали лапшу на уши, привезли непонятно кого из Бразилии, Аргентины, Португалии… Ладно, если бы были квалифицированные игроки. А так, это дорога в никуда. Поэтому я бы по-доброму посоветовал бы президенту разобраться во всех этих махинациях. Это чистой воды разводняк.