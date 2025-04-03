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Испания
03 апреля 2025, 19:32 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:50
306
1

Названо, кто будет защищать ворота Реала при отсутствии Лунина и Куртуа

У украинского вратаря диагностировали повреждение камболовидной мышцы

03 апреля 2025, 19:32 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:50
306
1
Названо, кто будет защищать ворота Реала при отсутствии Лунина и Куртуа
ФК Реал. Андрей Лунин

Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, скорее всего, пропустит матч 30-го тура Ла Лиги против «Валенсии», который состоится в субботу, 5 апреля.

Как сообщает Relevo, у 26-летнего голкипера диагностирован ушиб камбаловидной мышцы. Повреждение украинец получил в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедад».

Эта травма не является серьезной, но причиняет дискомфорт и мешает играть в полную силу.

Из-за этого, а также учитывая повреждение основного вратаря «Реала» Тибо Куртуа, вероятно, что место в воротах в матче с «Валенсией» займет 19-летний Фран Гонсалес.

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Андрей Лунин травма чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Ла Лига травма ноги Тибо Куртуа Фран Гонсалес Реал - Валенсия Валенсия
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
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umnuy2
уто будет кино если сыграет круто и вытеснит андрюху с его 4-4
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