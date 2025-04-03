Названо, кто будет защищать ворота Реала при отсутствии Лунина и Куртуа
У украинского вратаря диагностировали повреждение камболовидной мышцы
Украинский вратарь мадридского «Реала» Андрей Лунин, скорее всего, пропустит матч 30-го тура Ла Лиги против «Валенсии», который состоится в субботу, 5 апреля.
Как сообщает Relevo, у 26-летнего голкипера диагностирован ушиб камбаловидной мышцы. Повреждение украинец получил в ответном матче 1/2 финала Кубка Испании против «Реал Сосьедад».
Эта травма не является серьезной, но причиняет дискомфорт и мешает играть в полную силу.
Из-за этого, а также учитывая повреждение основного вратаря «Реала» Тибо Куртуа, вероятно, что место в воротах в матче с «Валенсией» займет 19-летний Фран Гонсалес.
🚨CONFIRMED: Fran González is favorite to start against Valencia. Final decision tomorrow.— Madrid Zone (@theMadridZone) April 3, 2025
Thibaut Courtois is OUT.
Andriy Lunin is hurt and a doubt to play. @relevo pic.twitter.com/MDR8zV3BoC
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