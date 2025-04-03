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  4. Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Испания
03 апреля 2025, 17:11 |
1624
4

Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией

Карло Анчелоти сможет рассчитывать на третьего голкипера Франа Гонсалеса

03 апреля 2025, 17:11 |
1624
4
Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Валенсия». В этом противостоянии главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти доверит место в стартовом составе 19-летнему Франу Гонсалесу.

Украинский голкипер Андрей Лунин во время полуфинала Кубка Испании против «Реал Сосьедад» (4:4) получил небольшое повреждение камбаловидной мышцы. Травма оказалось не слишком серьезной, но из-за боли вратарь не сможет выйти на поле.

Ранее из-за повреждения выбыл основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа. 4 апреля, за день до матча, медицинский штаб проведет повторное обследование украинца, чтобы принять окончательное решение о его участии в матче с «Валенсией». С высокой вероятностью Анчелотти придется доверить место в старте третьему вратарю.

«Реал» набрал 63 балла и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет три очка. В активе «Валенсии» – 31 зачетных пункта, клуб разместился на 15-й позиции.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия Тибо Куртуа Андрей Лунин Фран Гонсалес травма
Николай Титюк Источник: Relevo
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Комментарии 4
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LexХХХ
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+1
serhiy
Так вам треба ! ) Шкода,хотів на Куртуа глянути. Тепер дивитися зовсім не буду ).
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-1
COBA
Після останнього матчу, швидш за все це самостріл)
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-1
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