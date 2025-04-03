Присоединился к Куртуа. Лунин травмировался накануне матча с Валенсией

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграют мадридский «Реал» и «Валенсия». В этом противостоянии главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти доверит место в стартовом составе 19-летнему Франу Гонсалесу.

Украинский голкипер Андрей Лунин во время полуфинала Кубка Испании против «Реал Сосьедад» (4:4) получил небольшое повреждение камбаловидной мышцы. Травма оказалось не слишком серьезной, но из-за боли вратарь не сможет выйти на поле.

Ранее из-за повреждения выбыл основной голкипер мадридского клуба Тибо Куртуа. 4 апреля, за день до матча, медицинский штаб проведет повторное обследование украинца, чтобы принять окончательное решение о его участии в матче с «Валенсией». С высокой вероятностью Анчелотти придется доверить место в старте третьему вратарю.

«Реал» набрал 63 балла и занимает второе место в турнирной таблице чемпионата. Отставание от лидера – «Барселоны» – составляет три очка. В активе «Валенсии» – 31 зачетных пункта, клуб разместился на 15-й позиции.