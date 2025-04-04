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В четверг, 4 апреля состоится матч 26-го тура профессиональной лиги Саудовской Аравии между «Аль-Хилялем» и «Аль-Насром». По киевскому времени игра начнется в 21:00.

Аль-Хиляль

В этом сезоне команда продолжает демонстрировать отличные результаты как в чемпионате, так и на международной арене. Сейчас команда с 57 очками занимает 2 место в саудовской лиге, к «Аль-Иттихаду», который на 1 месте отрыв составляет 4 очка, поэтому борьба за чемпионство находится в самом разгаре. В азиатской Лиге чемпионов команда смогла выйти в четвертьфинал, где в конце апреля сыграет с корейским «Гвангю».

Не все так гладко в Кубке Короля – этот турнир команда покинула еще в ¼ после поражения против того же «Аль-Иттихада».

Аль-Наср

Чуть менее уверенный сезон проводит Аль-Наср. На данный момент команда занимает 3 место в чемпионате Саудовской Аравии и имеет в своем активе 51 очко, за 9 туров до завершения сезона отрыв до 1 позиции составляет 10 баллов. В такой ситуации вероятность выигранного чемпионства падает почти до нуля.

Из Кубка Короля коллектив вылетел в 1/8 от середняка «Аль-Таавона», а в азиатской ЛЧ как и «Аль-Хиляль» смог выйти в четвертьфинал, где сыграет с японской «Йокогамой Маринос».

Личные встречи

В последних 5 личных встречах 3 победы одержал «Аль-Хиляль» (правда 1 после серии пенальти), а 2 матча завершились вничью.

В последний раз «Аль-Наср» одерживал победу в этом столичном дерби еще в августе 2023 года в финале арабской Лиги чемпионов. Последняя игра команд в рамках 9 тура чемпионата завершилась вничью 1:1.

Интересные факты

«Аль-Наср» не сохранил ворота сухими ни в одном из последних 12 матчей столичного дерби.

«Аль-Хиляль» победил в 8 из 10 последних домашних поединков в чемпионате.

«Аль-Хиляль» забивал первым в 6/8 последних играх.

Обе команды набрали 26 очков в выездных матчах лиги этого сезона (1 место среди команд чемпионата), однако «Аль-Наср» достиг этого показателя на один матч быстрее – 12 против 13 у «Аль-Хиляля».

Возможные стартовые составы:

Аль-Хиляль: Боно, Аль-Харби – Тамбакти – Кулибали – Лоди, Невеш – Канно, Цезарь – Малком – Аль-Давсари, Леонардо

Аль-Наср: Бенто, Алнайди – Лаями – Симакан – Ляпорт, Аль-Нассан – Брозович, Ангело – Яня – Мане, Роналду

Прогноз

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Аль-Хиляля – 2,01, ничья – 3,84, победа Аль-Насра – 3,08. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

Ввиду потрясающей формы «Аль-Хиляля» и мотивации команды в связи с чемпионской гонкой, я поставлю именно на нее с форой -1 и коэффициентом 2.29.

Прогноз Sport.ua Аль-Хиляль Аль-Наср Эр-Рияд Фора Аль-Хиляля (-1) 2.29 Сделать ставку

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