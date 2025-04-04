ВИДЕО. Суперматч в Саудовской Аравии. Роналду забил 930-й гол в карьере
Форвард клуба Аль-Наср отправил мяч в сетку ворот команды Аль-Хиляль
Португальский форвард Криштиану Роналду забил 930-й гол в профессиональной карьере.
Нападающий «Аль-Наср» отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль».
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачу Садио Мане (счет стал 2:0).
40-летний Роналду забил 794 гола на клубном уровне и 136 мячей в составе сборной Португалии.
Криштиану продолжает лидировать в общем зачёте бомбардиров за всё время и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.
CRISTIANO RONALDO WHAT A FINISH! 🤯 pic.twitter.com/poMV8AehiX— TC (@totalcristiano) April 4, 2025
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Шахтер» заинтересован в возвращении Яремчука в УПЛ
Президент УАФ считает, что Украину не хотят видеть в руководящем органе УЕФА