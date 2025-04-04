ВИДЕО. Суперматч в Саудовской Аравии. Роналду забил 930-й гол в карьере

Португальский форвард Криштиану Роналду забил 930-й гол в профессиональной карьере.

Нападающий «Аль-Наср» отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль».

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На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачу Садио Мане (счет стал 2:0).

40-летний Роналду забил 794 гола на клубном уровне и 136 мячей в составе сборной Португалии.

Криштиану продолжает лидировать в общем зачёте бомбардиров за всё время и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.