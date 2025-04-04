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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
04.04.2025 21:00 – FT 1 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Саудовская Аравия
04 апреля 2025, 22:30 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:06
755
7

ВИДЕО. Суперматч в Саудовской Аравии. Роналду забил 930-й гол в карьере

Форвард клуба Аль-Наср отправил мяч в сетку ворот команды Аль-Хиляль

04 апреля 2025, 22:30 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:06
755
7
ВИДЕО. Суперматч в Саудовской Аравии. Роналду забил 930-й гол в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский форвард Криштиану Роналду забил 930-й гол в профессиональной карьере.

Нападающий «Аль-Наср» отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль».

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На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачу Садио Мане (счет стал 2:0).

40-летний Роналду забил 794 гола на клубном уровне и 136 мячей в составе сборной Португалии.

Криштиану продолжает лидировать в общем зачёте бомбардиров за всё время и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Abdulla Al Ali (Аль-Хиляль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Али Аль-Хассан (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль чемпионат Саудовской Аравии по футболу Садио Мане видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Saar
Нема слів! Неймовірний!
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+2
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Mark4854590
Я ніколи персонально не вболівав за Роналдо. Але от прям щиро бажаю Кріштіано досягти 1000
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cooperchack
А я думал что супер матчи это финалы лч,чм и премьера лига)
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