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Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
04.04.2025 21:00 – FT 1 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
04 апреля 2025, 23:05 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:08
152
1

Он забил 931 гол. Дубль Роналду принес Аль-Наср победу в игре с Аль-Хиляль

Форвард саудовского клуба отличился двумя голами в важном матче

04 апреля 2025, 23:05 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:08
152
1
Он забил 931 гол. Дубль Роналду принес Аль-Наср победу в игре с Аль-Хиляль
Getty Images/Global Images Ukraine

Португальский форвард Криштиану Роналду сделал дубль и принес победу клубу «Аль-Наср».

Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).

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На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачу Садио Мане, и счет стал 2:0.

В конце матча, на 88-й минуте, Криштиану реализовал пенальти, поставив точку в матче (3:1).

Криштиану Роналду забил уже 931 гол в профессиональной карьере. 40-летний Роналду провел 795 голов на клубном уровне и 136 мячей в составе сборной Португалии.

Криштиану продолжает лидировать в общем зачете бомбардиров за всю историю и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (61 очко), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Ахли (48), Аль-Шабаб (43).

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 4 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль-Болеахи, 63 – Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88

Фотогалерея: Криштиану Роналду

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Abdulla Al Ali (Аль-Хиляль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Али Аль-Хассан (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Садио Мане видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу пенальти
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Victor673256ua
Думаю, буде грати до 1000 голів. Якщо здоров'я дозволить
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