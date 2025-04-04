Он забил 931 гол. Дубль Роналду принес Аль-Наср победу в игре с Аль-Хиляль

Португальский форвард Криштиану Роналду сделал дубль и принес победу клубу «Аль-Наср».

Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачу Садио Мане, и счет стал 2:0.

В конце матча, на 88-й минуте, Криштиану реализовал пенальти, поставив точку в матче (3:1).

Криштиану Роналду забил уже 931 гол в профессиональной карьере. 40-летний Роналду провел 795 голов на клубном уровне и 136 мячей в составе сборной Португалии.

Криштиану продолжает лидировать в общем зачете бомбардиров за всю историю и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.

Турнирное положение: Аль-Иттихад (61 очко), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Ахли (48), Аль-Шабаб (43).

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 4 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль-Болеахи, 63 – Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88

Фотогалерея: Криштиану Роналду