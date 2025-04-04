Он забил 931 гол. Дубль Роналду принес Аль-Наср победу в игре с Аль-Хиляль
Форвард саудовского клуба отличился двумя голами в важном матче
Португальский форвард Криштиану Роналду сделал дубль и принес победу клубу «Аль-Наср».
Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).
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На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачу Садио Мане, и счет стал 2:0.
В конце матча, на 88-й минуте, Криштиану реализовал пенальти, поставив точку в матче (3:1).
Криштиану Роналду забил уже 931 гол в профессиональной карьере. 40-летний Роналду провел 795 голов на клубном уровне и 136 мячей в составе сборной Португалии.
Криштиану продолжает лидировать в общем зачете бомбардиров за всю историю и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.
Турнирное положение: Аль-Иттихад (61 очко), Аль-Хиляль (57), Аль-Наср (54), Аль-Кадисия (51), Аль-Ахли (48), Аль-Шабаб (43).
Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 4 апреля
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3
Голы: Аль-Болеахи, 63 – Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88
Фотогалерея: Криштиану Роналду
События матча
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