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  4. Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3. Дубль Криштиану Роналду. Видео голов и обзор
Чемпионат Саудовской Аравии
Аль-Хиляль
04.04.2025 21:00 – FT 1 : 3
Аль-Наср Эр-Рияд
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Саудовская Аравия
05 апреля 2025, 07:23 | Обновлено 05 апреля 2025, 07:27
358
0

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3. Дубль Криштиану Роналду. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии

05 апреля 2025, 07:23 | Обновлено 05 апреля 2025, 07:27
358
0
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3. Дубль Криштиану Роналду. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Португальский форвард Криштиану Роналду сделал дубль и принес победу клубу «Аль-Наср».

Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).

Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач

На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачи Садио Мане, и счет стал 2:0. В конце матча, на 88-й минуте, Криштиану реализовал пенальти, поставив точку в матче (3:1).

Криштиану Роналду забил уже 931 гол в профессиональной карьере и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 4 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль-Болеахи, 63 – Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88

Видео голов и обзор матча

События матча

88’
ГОЛ ! С пенальти забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Abdulla Al Ali (Аль-Хиляль).
47’
ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Аль-Наср Эр-Рияд).
45’
ГОЛ ! Мяч забил Али Аль-Хассан (Аль-Наср Эр-Рияд).
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Криштиану Роналду пенальти Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Хиляль Садио Мане видео голов и обзор чемпионат Саудовской Аравии по футболу
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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