Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3. Дубль Криштиану Роналду. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии
Португальский форвард Криштиану Роналду сделал дубль и принес победу клубу «Аль-Наср».
Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).
Смотрите видео голов этого матча в Telegram-канале Спортивний оглядач
На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачи Садио Мане, и счет стал 2:0. В конце матча, на 88-й минуте, Криштиану реализовал пенальти, поставив точку в матче (3:1).
Криштиану Роналду забил уже 931 гол в профессиональной карьере и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.
Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 4 апреля
Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3
Голы: Аль-Болеахи, 63 – Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88
Видео голов и обзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский хавбек сыграл 69 минут, после чего был заменен
Милевский и Алиев проявиили себя в новой роли