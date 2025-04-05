Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3. Дубль Криштиану Роналду. Видео голов и обзор

Португальский форвард Криштиану Роналду сделал дубль и принес победу клубу «Аль-Наср».

Звездный нападающий дважды отличился в матче 26-го тура чемпионата Саудовской Аравии против команды «Аль-Хиляль» (3:1).

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На 47-й минуте португалец в одно касание переправил в сетку после передачи Садио Мане, и счет стал 2:0. В конце матча, на 88-й минуте, Криштиану реализовал пенальти, поставив точку в матче (3:1).

Криштиану Роналду забил уже 931 гол в профессиональной карьере и стремится достичь юбилейной отметки в 1000 голов.

Чемпионат Саудовской Аравии. 26-й тур, 4 апреля

Аль-Хиляль – Аль-Наср – 1:3

Голы: Аль-Болеахи, 63 – Аль-Хассан, 45+4, Роналду, 47, 88

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