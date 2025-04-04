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Украина. Первая лига
04 апреля 2025, 21:05 |
1354
1

Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ

Вице-президент Юрий Коротун рассказал о целях «Металлиста 1925»

04 апреля 2025, 21:05 |
1354
1
Руководство клуба Первой лиги поставило задачу напрямую выйти в УПЛ
ФК Металлист 1925

Вице-президент харьковского «Металлиста 1925» Юрий Коротун признался, что руководство поставило задачу занять первое место и пробиться в УПЛ:

– Команда в оптимальных кондициях благодаря длительной и качественной зимней подготовке. Мы провели самые длинные сборы среди всех клубов – три месяца. Это было запланировано главным тренером, и мы реализовали его видение, разделив подготовку на три этапа: стартовый сбор на базе в Счастливом, самый длинный этап подготовки на Львовщине и финальный этап, уже менее физически насыщенный – снова в Счастливом, где команда перешла на натуральное поле.

Мы обеспечили игрокам лучшие возможные условия в Украине: качественные тренировочные поля, комфортное проживание, правильное питание, а также все необходимые реабилитационные и восстановительные процедуры.

– Ставит ли команда задачу стать победителем Первой лиги в этом сезоне, не говоря о выходе в УПЛ как таковой? Является ли это важно для клуба?

– Да, руководство клуба – президент Владимир Носов и председатель наблюдательного совета Богдан Бойко – ставят перед командой задачу занять первое место в Первой лиге. Но самое главное – это обеспечить для «Металлиста 1925» прямой выход в УПЛ, – рассказал Коротун.

«Металлист 1925» занимает пятое место в чемпионате и продолжает борьбу за повышении в классе. Харьковский клуб набрал 25 баллов и отстает от лидера на четыре очка.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Металлист 1925 Юрий Коротун Владимир Носов Первая лига Украины
Николай Титюк Источник: Трибуна
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Комментарии 1
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apepa
И эту задачу харьковчане блестяще выполнят! Мойте сраки дырявые. Мы уже идём!!!
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