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Украина. Первая лига
03 апреля 2025, 12:42 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:35
456
0

ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги простился с двумя игроками команды

Владислав Дмитренко и Игорь Потимков покинули «Металлист 1925»

03 апреля 2025, 12:42 | Обновлено 03 апреля 2025, 13:35
456
0
ОФИЦИАЛЬНО. Лидер Первой лиги простился с двумя игроками команды
ФК Металлист 1925. Владислав Дмитренко и Игорь Потимков

Участник Первой лиги Украины «Металлист 1925» объявил, что прекратил сотрудничество с двумя игроками команды. Расположение харьковского коллектива покинули Владислав Дмитренко и Игорь Потимков.

Дмитрий представлял команду с лета 2019 года. За это время 24-летнему вингеру удалось провести 78 поединков в составе клуба. На счету футболиста восемь забитых мячей и три оформленных ассиста.

В свою очередь Потимков является воспитанником харьковского клуба. В большей части матчей в своей карьере Игорь выступал за молодежку, хотя вратарь сыграл четыре матча в составе главной команды.

«Металлист 1925» благодарит Игоря и Владислава за годы проведенные в команде, вклад в развитие нашего клуба и желает успешного продолжения карьеры», – написано в Telegram-канале клуба.

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Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
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