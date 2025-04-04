СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля

В пятницу, 4 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Наср

2.05 – 4.24 – 3.26

21:30 Аугсбург – Бавария

8.00 – 5.36 – 1.42

21:45 Дженоа – Удинезе

2.47 – 3.04 – 3.55

22:00 Райо Вальекано – Эспаньол

1.71 – 3.77 – 6.07

КИБЕРСПОРТ

ECLOT – Unity Esports

1.18 – 4.60