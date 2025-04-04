Другие новости04 апреля 2025, 21:12 |
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СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля
Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET
04 апреля 2025, 21:12 |
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В пятницу, 4 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.
ФУТБОЛ
21:00 Аль-Хиляль – Аль-Наср
21:30 Аугсбург – Бавария
21:45 Дженоа – Удинезе
22:00 Райо Вальекано – Эспаньол
КИБЕРСПОРТ
ECLOT – Unity Esports
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