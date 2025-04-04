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04 апреля 2025, 21:12 |
43
0

СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля

Важные события во всех видах спорта совместно от Sport.ua и GGBET

04 апреля 2025, 21:12 |
43
0
СТАВКА ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 4 апреля
Getty Images/Global Images Ukraine. Венсан Компани

В пятницу, 4 апреля, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем ставку дня вместе с GGBET.

ФУТБОЛ

21:00 Аль-Хиляль – Аль-Наср

Ggbet 2.05 – 4.24 – 3.26

21:30 Аугсбург – Бавария

Ggbet 8.00 – 5.36 – 1.42

21:45 Дженоа – Удинезе

Ggbet 2.47 – 3.04 – 3.55

22:00 Райо Вальекано – Эспаньол

Ggbet 1.71 – 3.77 – 6.07

КИБЕРСПОРТ

ECLOT – Unity Esports

Ggbet 1.18 – 4.60

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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