ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа
Наставник мадридского «Реала» рассказал о повреждениях двух вратарей
5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Валенсия».
Накануне этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассказал о состоянии двух вратарей – Тибо Куртуа и Андрея Лунина.
Наставник сообщил, что бельгиец точно не выйдет на поле против «Валенсии», однако сыграет в Лиге чемпионов против лондонского «Арсенала». Лунин принял участие в тренировке команды, однако окончательное решение об участии в матче украинца будет принято позже.
ВИДЕО. Комментарий Карло Анчелотти о Лунине и Куртуа
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
РФС получает платежи от футбольной организации
Осталось согласовать с клубами