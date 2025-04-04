ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Валенсия».

Накануне этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассказал о состоянии двух вратарей – Тибо Куртуа и Андрея Лунина.

Наставник сообщил, что бельгиец точно не выйдет на поле против «Валенсии», однако сыграет в Лиге чемпионов против лондонского «Арсенала». Лунин принял участие в тренировке команды, однако окончательное решение об участии в матче украинца будет принято позже.

ВИДЕО. Комментарий Карло Анчелотти о Лунине и Куртуа