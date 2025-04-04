Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа
Испания
04 апреля 2025, 20:07 |
865
0

ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа

Наставник мадридского «Реала» рассказал о повреждениях двух вратарей

04 апреля 2025, 20:07 |
865
0
ВИДЕО. Есть сомнения. Анчелотти рассказал о состоянии Лунина и Куртуа
Getty Images/Global Images Ukraine. Карло Анчелотти

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором сойдутся мадридский «Реал» и «Валенсия».

Накануне этого противостояния главный тренер «сливочных» Карло Анчелотти рассказал о состоянии двух вратарей – Тибо Куртуа и Андрея Лунина.

Наставник сообщил, что бельгиец точно не выйдет на поле против «Валенсии», однако сыграет в Лиге чемпионов против лондонского «Арсенала». Лунин принял участие в тренировке команды, однако окончательное решение об участии в матче украинца будет принято позже.

ВИДЕО. Комментарий Карло Анчелотти о Лунине и Куртуа

По теме:
Обнародована заявка Реала на матч против Валенсии. Включен ли Лунин?
ФОТО. Лунин, несмотря на травму, принял участие в тренировке Реала
Сыграет ли Лунин? Реал провел тренировку накануне матча с Валенсией
чемпионат Испании по футболу Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия Андрей Лунин Тибо Куртуа Карло Анчелотти видео
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Оцените материал
(16)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро
Футбол | 04 апреля 2025, 16:21 8
УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро
УЕФА продолжает платить россии. Агрессор получил 5,5 млн евро

РФС получает платежи от футбольной организации

Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Футбол | 04 апреля 2025, 02:35 8
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер
Разработан новый формат Кубка Украины. Повлияет на Динамо и Шахтер

Осталось согласовать с клубами

Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Футбол | 03.04.2025, 22:13
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
Яремчук может вернуться в УПЛ. Его хочет видеть украинский гранд
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
Футбол | 04.04.2025, 20:54
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Футбол | 04.04.2025, 01:56
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
04.04.2025, 07:55 4
Футбол
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
04.04.2025, 08:24 1
Бокс
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
03.04.2025, 16:42 5
Футбол
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
Известный коуч готов возглавить Рому и выдвинул ультиматум из-за Довбика
02.04.2025, 18:08 11
Футбол
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
Уоррен и Хирн единогласно назвали самый ожидаемый бой в хевивейте
03.04.2025, 16:13
Бокс
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
04.04.2025, 07:34 1
Бокс
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
ФОТО. Лицо и реакция Винисиуса на ошибку Лунина на 93-й минуте
03.04.2025, 07:50 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем