Сыграет ли Лунин? Реал провел тренировку накануне матча с Валенсией

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Валенсия».

Накануне этого противостояния подопечные Карло Анчелотти провели тренировку, участие в которой принял голкипер Андрей Лунин. Украинец получил небольшое повреждение в полуфинале Кубка Испании и существовала вероятность, что он не сможет выйти на поле.

Сообщается, что вратарь находится в оптимальной физической форме, исполнял все упражнения тренера и готов сыграть в поединке чемпионата. Наставник «Реала» пока не определился кто займет место в стартовом составе – Лунин или третий голкипер Фран Гарсия.

Матч «Реал» – «Валенсия» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

Подопечные Анчелотти набрали 63 балла и занимают второе место в турнирной таблице. «Валенсия» имеет в активе 31 очко и разместилась на 15-й позиции.