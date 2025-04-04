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Испания
04 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 04 апреля 2025, 20:13
598
2

Сыграет ли Лунин? Реал провел тренировку накануне матча с Валенсией

Украинский вратарь принимал участие в занятиях вместе с одноклубниками

04 апреля 2025, 19:27 | Обновлено 04 апреля 2025, 20:13
598
2
Сыграет ли Лунин? Реал провел тренировку накануне матча с Валенсией
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

5 апреля состоится матч 30-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Валенсия».

Накануне этого противостояния подопечные Карло Анчелотти провели тренировку, участие в которой принял голкипер Андрей Лунин. Украинец получил небольшое повреждение в полуфинале Кубка Испании и существовала вероятность, что он не сможет выйти на поле.

Сообщается, что вратарь находится в оптимальной физической форме, исполнял все упражнения тренера и готов сыграть в поединке чемпионата. Наставник «Реала» пока не определился кто займет место в стартовом составе – Лунин или третий голкипер Фран Гарсия.

Матч «Реал» – «Валенсия» пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало встречи – в 17:15 по киевскому времени.

Подопечные Анчелотти набрали 63 балла и занимают второе место в турнирной таблице. «Валенсия» имеет в активе 31 очко и разместилась на 15-й позиции.

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чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Валенсия Реал - Валенсия тренировка Андрей Лунин
Николай Титюк Источник: Marca
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Saar
Зіграє. На баяні🤣🤣🤣
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+1
apepa
Гарсия на воротах это плевок в сторону Лунина!
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-1
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