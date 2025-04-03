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Кубок Испании
03 апреля 2025, 16:42 |
211
0

Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании

Игроки каталонского клуба уверены в своих силах

03 апреля 2025, 16:42 |
211
0
Футболисты Барселоны обратились к Реалу накануне финала Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Барселона

2 апреля определился второй финалист Кубка Испании – «Барселона» одолела мадридский «Атлетико» 1:0 и пробилась в решающий раунд (первый матч – 4:4).

В финале каталонский клуб сыграет против «Реала». Подопечные Ханса-Дитера Флика обратились к своему супернику накануне решающего матча:

«Финал мотивирует нас до смерти, а теперь представьте, что мы будем играть против заклятого врага», – сказал Ферран Торрес. «Мы уже побеждали их в этом сезоне», – лаконично заявил Жюль Кунде.

«Рад сыграть в очередном финале. Мы сможем победить «Реал», так как нам нужно порадовать болельщиков. Мы не собираемся бояться соперника, будем контролировать ситуацию на поле», – подытожил Педри.

Финал Кубка Испании «Барселона» – «Реал» состоится 26 апреля на стадионе «Эстадио де ла Картуха» в Севилье.

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Кубок Испании по футболу Реал Мадрид Барселона Барселона - Реал Мадрид Жюль Кунде Педри Ферран Торрес
Николай Титюк Источник: Footmercato
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