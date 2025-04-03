Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола привлекает внимание «Милана», сообщает Corierre della Serra.

По информации источника, основным вариантом на замену Сержиу Консейсау является коуч «Марселя» Роберто Де Дзерби, но руководство во главе со спортивным директором Фабио Паратичи также следит за ситуацией вокруг Гвардиолы, который может покинуть пост главного тренера английского клуба уже летом.

На данный момент данный вариант является фантастическим, но не исключается.

Ранее сообщалось о том, что у де Брюйне появился неожиданный вариант для продолжения карьеры.