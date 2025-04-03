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Англия
03 апреля 2025, 22:01 |
1835
0

Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры

Испанский коуч может возглавить «Милан»

03 апреля 2025, 22:01 |
1835
0
Фантастика. У Гвардиолы есть новый вариант продолжения карьеры
Getty Images/Global Images Ukraine. Пеп Гвардиола

Испанский тренер «Манчестер Сити» Пеп Гвардиола привлекает внимание «Милана», сообщает Corierre della Serra.

По информации источника, основным вариантом на замену Сержиу Консейсау является коуч «Марселя» Роберто Де Дзерби, но руководство во главе со спортивным директором Фабио Паратичи также следит за ситуацией вокруг Гвардиолы, который может покинуть пост главного тренера английского клуба уже летом.

На данный момент данный вариант является фантастическим, но не исключается.

Ранее сообщалось о том, что у де Брюйне появился неожиданный вариант для продолжения карьеры.

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Пеп Гвардиола Роберто Де Дзерби Милан Манчестер Сити Марсель Сержиу Консейсау назначение тренера Фабио Паратичи
Даниил Кирияка Источник: Corriere della Sera
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