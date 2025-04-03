Англия03 апреля 2025, 21:06 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:12
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Идут переговоры. Неожиданный вариант продолжения карьеры для де Брюйне
Звездный бельгиец может перебраться в «Неом СК»
03 апреля 2025, 21:06 | Обновлено 03 апреля 2025, 21:12
368
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Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «Неом СК», сообщает Foo Mercato.
По информации источника, клуб из второго по силе чемпионата Саудовской Аравии ведет переговоры по 33-летнему хавбэку. Контракт Кевина с «горожанами» истекает летом этого года.
На данный момент «Неом СК» располагается на 1-м месте чемпионата, имея в своем активе 57 очков, и приближается к повышению в классе.
Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» и «Челси» поборются за сербского вратаря.
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