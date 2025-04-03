Идут переговоры. Неожиданный вариант продолжения карьеры для де Брюйне

Бельгийский полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне привлекает внимание «Неом СК», сообщает Foo Mercato.

По информации источника, клуб из второго по силе чемпионата Саудовской Аравии ведет переговоры по 33-летнему хавбэку. Контракт Кевина с «горожанами» истекает летом этого года.

На данный момент «Неом СК» располагается на 1-м месте чемпионата, имея в своем активе 57 очков, и приближается к повышению в классе.

Ранее сообщалось о том, что «Ман Сити» и «Челси» поборются за сербского вратаря.