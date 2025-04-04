06.04.2025 18:30 - : -
Англия04 апреля 2025, 19:09 |
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 6 апреля в 18:30 матч чемпионата Англии
04 апреля 2025, 19:09 |
234
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В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».
Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Манчестер Юнайтед – Манчестер СитиСмотреть трансляцию
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