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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
06.04.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
04 апреля 2025, 19:09 |
234
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 6 апреля в 18:30 матч чемпионата Англии

04 апреля 2025, 19:09 |
234
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Yahoo

В воскресенье, 6 апреля, состоится матч 31-го тура Английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити».

Игра пройдет в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 18:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на канале Setanta Sports.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити
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Трансляция матча В эфире

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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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