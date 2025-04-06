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Манчестер Юнайтед
06.04.2025 18:30 – FT 0 : 0
Манчестер Сити
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Англия
06 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:44
345
1

Боевое дерби. Ман Юнайтед и Ман Сити разошлись миром в АПЛ

Команды не порадовали болельщиков ни одним голом

06 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 06 апреля 2025, 20:44
345
1
Боевое дерби. Ман Юнайтед и Ман Сити разошлись миром в АПЛ
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 6 апреля состоялся матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» провели дерби на стадионе «Олд Траффорд».

Все голы АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники команд Рубен Аморим и Пеп Гвардиола надеялись выиграть манчестерское дерби.

Хотя матч был боевым, команды не порадовали болельщиков ни одним голом (0:0).

Топ-7 АПЛ: Ливерпуль (73 очка), Арсенал (62), Ноттингем Форест (57), Челси (53), Манчестер Сити (52), Астон Вилла (51), Ньюкасл (50).

АПЛ. 31-й тур, 6 апреля

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити – 0:0

Манчестер Юнайтед: Онана, Йоро, Магуайр (Линделеф, 58), Мазрауи, Гарначо, Бруну Фернандеш, Доргу, Угарте (Маунт, 71), Каземиро, Диогу Далот, Хойлунд (Зиркзе, 71)

Манчестер Сити: Эдерсон, Гвардиол, Рубен Диаш, О'Райли (Льюис, 74), Матеуш Нунеш, Ковачич, де Брюйне, Гюндоган (Грилиш, 74), Бернарду Силва, Мармуш, Фоден (Доку, 58)

Предупреждения: Далот, 67, Маунт, 76, Йоро, 84 – Рубен Диаш, 1, Бернарду Силва, 46

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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VovanSidorovi4
Да откуда боевое, и те и другие разучились играть в футбол
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