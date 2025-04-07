ГВАРДИОЛА: «Лучше было бы выиграть у Ман Юнайтед. Но это Олд Траффорд»

Коуч Ман Сити Пеп Гвардиола заявил, что его внимание полностью сосредоточено на успешном завершении сезона после того, как его команда сыграла вничью с «Ман Юнайтед» (0:0) в 196-м дерби Манчестера.

Гвардиола на пресс-конференции подчеркнул, что он стремился к победе на «Олд Траффорд», но принимает одно очко, поскольку его команда продолжает бороться за выход в Лигу чемпионов следующего сезона:

«Это то, что есть. Конечно, было бы лучше выиграть. «Олд Траффорд» – это «Олд Траффорд». Всегда нужно показывать хорошую игру, чтобы выиграть.

Мы пытались сделать хороший розыгрыш, хорошо подавать и пытались контролировать ситуации. Соперники могут бегать и были опасны, но мы всегда имели свои шансы. Во втором тайме на первых 10–15 минутах был наш лучший момент.

Последние три матча я видел много хороших вещей. А также была страсть, когда мы теряли мяч, что происходило много раз в этом сезоне по разным причинам. Но с мячом наша сила всегда будет заключаться в позиции, и мы сегодня это потеряли. Мы не были в правильной позиции, чтобы нанести им удар.

Мы должны были играть в одном темпе. Но мы не могли ускорить игру, поэтому немного потеряли темп для создания новых моментов. Конечно, Фил имел один шанс, были два удара от Кевина и один от Омара. Соперники имели шансы с контратак, но я думаю, что это справедливо. Мы берем это очко и двигаемся вперед».

Гвардиола сказал, что с нетерпением ждет крупных матчей, впереди серия из 7 игр в АПЛ, чтобы получить пропуск в Лигу чемпионов 2025/26, а также полуфинал Кубка Англии против «Ноттингем Форест». Гвардиола полностью сосредоточен на том, что ожидает впереди:

«Впереди матч с «Кристал Пэлас». Я бы хотел иметь еще 10 или 12 очков. В предыдущие сезоны за 5 или 6 матчей мы уже имели билет в ЛЧ, но это то, что есть сейчас. Я переживаю о восстановлении, матчах с «Кристал Пэлас» и «Эвертоном», полуфинале Кубка Англии с «Ноттингем Форест». Все игры, что впереди. Победа, победа, победа – вот что мы будем пытаться сделать».