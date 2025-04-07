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07 апреля 2025, 06:15 | Обновлено 07 апреля 2025, 06:28
257
0

ГВАРДИОЛА: «Лучше было бы выиграть у Ман Юнайтед. Но это Олд Траффорд»

Коуч Манчестер Сити прокомментировал дерби в 31-м туре АПЛ

07 апреля 2025, 06:15 | Обновлено 07 апреля 2025, 06:28
257
0
ГВАРДИОЛА: «Лучше было бы выиграть у Ман Юнайтед. Но это Олд Траффорд»
Манчестер Сити. Пеп Гвардиола

Коуч Ман Сити Пеп Гвардиола заявил, что его внимание полностью сосредоточено на успешном завершении сезона после того, как его команда сыграла вничью с «Ман Юнайтед» (0:0) в 196-м дерби Манчестера.

Гвардиола на пресс-конференции подчеркнул, что он стремился к победе на «Олд Траффорд», но принимает одно очко, поскольку его команда продолжает бороться за выход в Лигу чемпионов следующего сезона:

«Это то, что есть. Конечно, было бы лучше выиграть. «Олд Траффорд» – это «Олд Траффорд». Всегда нужно показывать хорошую игру, чтобы выиграть.

Мы пытались сделать хороший розыгрыш, хорошо подавать и пытались контролировать ситуации. Соперники могут бегать и были опасны, но мы всегда имели свои шансы. Во втором тайме на первых 10–15 минутах был наш лучший момент.

Последние три матча я видел много хороших вещей. А также была страсть, когда мы теряли мяч, что происходило много раз в этом сезоне по разным причинам. Но с мячом наша сила всегда будет заключаться в позиции, и мы сегодня это потеряли. Мы не были в правильной позиции, чтобы нанести им удар.

Мы должны были играть в одном темпе. Но мы не могли ускорить игру, поэтому немного потеряли темп для создания новых моментов. Конечно, Фил имел один шанс, были два удара от Кевина и один от Омара. Соперники имели шансы с контратак, но я думаю, что это справедливо. Мы берем это очко и двигаемся вперед».

Гвардиола сказал, что с нетерпением ждет крупных матчей, впереди серия из 7 игр в АПЛ, чтобы получить пропуск в Лигу чемпионов 2025/26, а также полуфинал Кубка Англии против «Ноттингем Форест». Гвардиола полностью сосредоточен на том, что ожидает впереди:

«Впереди матч с «Кристал Пэлас». Я бы хотел иметь еще 10 или 12 очков. В предыдущие сезоны за 5 или 6 матчей мы уже имели билет в ЛЧ, но это то, что есть сейчас. Я переживаю о восстановлении, матчах с «Кристал Пэлас» и «Эвертоном», полуфинале Кубка Англии с «Ноттингем Форест». Все игры, что впереди. Победа, победа, победа – вот что мы будем пытаться сделать».

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Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити Пеп Гвардиола пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Манчестер Сити
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