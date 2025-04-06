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Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
06.04.2025 18:30 - : -
Манчестер Сити
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Англия
06 апреля 2025, 03:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 03:31
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ

Поединок 31-го тура АПЛ начнется 6 апреля в 18:30 по Киеву

06 апреля 2025, 03:30 | Обновлено 06 апреля 2025, 03:31
30
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Прогноз и анонс на матч АПЛ
Коллаж Sport.ua

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6 апреля свой матч в рамках 31 тура АПЛ проведут Манчестер Юнайтед и Манчестер Сити. Старт игры запланирован на 18:30 по киевскому времени.

Манчестер Юнайтед

Для МЮ сезон на внутренней арене уже провален, клуб не борется за трофеи, а в чемпионате занимает катастрофическое для себя 13-е место. Угрозы вылета нет, однако, это слабое утешение. В последнем туре «красные дьяволы» уступили на выезде сильному, в этом сезоне, Ноттингем Форест – 0:1, единственный мяч уже на 5-й минуте забил бывший футболист МЮ Эланга. Так клуб прервал

Основные надежды клуба связаны с Лигой Европы, там удалось дойти до четвертьфинала, где придется сразиться с опытным французским Лионом. Выигрыш еврокубка станет спасением, ведь позволит получить путевку в Лигу Чемпионов.

Не сыграют из-за травм в текущем сезоне следующие игроки: Диалло, Эванс, Хевен, Мейну, Мартинес, Шоу. Обвинять во всех бедах Аморима не стоит, он возглавил команду по ходу сезона.

Манчестер Сити

Неудачный этот сезон и для «горожан», они идут только пятыми в чемпионате, отставая от первого квартета на очко, хотя все привыкли, что они ведут борьбу за титул. Из Лиги Чемпионов команда вылетела, уступив мадридскому Реалу. В последнем туре чемпионата подопечные Гвардиолы одолели на своем поле аутсайдера Лестер со счетом 2:0.Исходя из турнирного положения, клубу важно финишировать в топ-4 АПЛ.

Единственный трофей, за который Мансити продолжает борьбу, это Кубок Англии, клуб дошел до полуфинала в этом турнире, где сыграет в полуфинале против Ноттингем Форест, а в параллельном полуфинале сыграют Кристал Пэлас – Астон Вилла. Повреждения не позволят выйти на поле таким футболистам: Аканджи, Аке, Холанд, Родри и Стоунс.

Личные встречи

Соперники пересекались дважды в текущем сезоне, оба матча прошли в упорной борьбе. В матче за Суперкубок Англии Мансити выиграл в серии пенальти, а в первом круге АПЛ МЮ сумел выиграть на чужом стадионе – 2:1, забив два мяча в концовке.

Прогноз

Такое дерби вызовет большой интерес в футбольном мире, хотя обе команды не показывают стабильной игры.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Манчестер Юнайтед – 3,44, ничья – 3,57, победа Манчестер Сити – 2,14. Смотрите линию GGBET на сайте и найдите интересный матч. Держи свою линию!

«Горожане» небольшие фавориты, да и уровень турнирной мотивации у них выше. Я считаю уместной здесь ставку на тотал больше 2,5 голов за 1,66.

Прогноз Sport.ua
Манчестер Юнайтед
6 апреля 2025 -
18:30
Манчестер Сити
Тотал больше 2.5 1.66 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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