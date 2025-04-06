06.04.2025 18:30 – перерыв 0 : 0
Англия06 апреля 2025, 18:35 | Обновлено 06 апреля 2025, 18:45
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Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор (обновляется)
Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги
06 апреля 2025, 18:35 | Обновлено 06 апреля 2025, 18:45
1560
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6 апреля в 18:30 проходит матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.
«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проводят дерби на стадионе «Олд Траффорд».
Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ
Наставники команд Рубен Аморим и Пеп Гвардиола надеются выиграть манчестерское дерби.
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор (обновляется)
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