Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор (обновляется)
Чемпионат Англии
Манчестер Юнайтед
06.04.2025 18:30 – перерыв 0 : 0
Манчестер Сити
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Англия
06 апреля 2025, 18:35 | Обновлено 06 апреля 2025, 18:45
1560
0

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор (обновляется)

Смотрите видеообзор матча 31-го тура Английской Премьер-лиги

06 апреля 2025, 18:35 | Обновлено 06 апреля 2025, 18:45
1560
0
Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор (обновляется)
Getty Images/Global Images Ukraine

6 апреля в 18:30 проходит матч 31-го тура Английской Премьер-лиги.

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» проводят дерби на стадионе «Олд Траффорд».

Все голы матча АПЛ можно увидеть LIVE в Telegram-канале 100 минут АПЛ

Наставники команд Рубен Аморим и Пеп Гвардиола надеются выиграть манчестерское дерби.

Манчестер Юнайтед – Манчестер Сити. Видео голов и обзор (обновляется)

По теме:
ВИДЕО. Как Кевин вывел Шахтер вперед в матче против Вереса на 59-й минуте
Шахтер – Верес. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Исторический антирекорд. Определена первая команда, которая вылетела из АПЛ
Манчестер Юнайтед чемпионат Англии по футболу Манчестер Сити Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(18)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Бокс | 06 апреля 2025, 09:17 16
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику
Рой Джонс нашел ошибку судьи, которая принесла победу Усику

Бывший американский боксер вспомнил первый бой украинца против Дюбуа

Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 06 апреля 2025, 12:14 26
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Динамо – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Команда Александра Шовковского на пути к чемпионству не должна терять очки в таком поединке

Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Футбол | 06.04.2025, 09:19
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
Бущан объяснил, почему игроков Динамо почти не вызывают в сборную Украины
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Футбол | 06.04.2025, 08:50
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
АНЧЕЛОТТИ: «Я хотел придать ему уверенности, а он провалился»
Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Футбол | 06.04.2025, 18:01
Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Рома – Ювентус. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
Источник: Анчелотти выбрал стартового вратаря Реала на следующий матч
05.04.2025, 07:46 2
Футбол
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
Президент Полесья заплатил Вересу деньги после матча Кубка Украины
05.04.2025, 15:02 1
Футбол
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
Определены полуфиналистки турнира WTA 500 в Чарльстоне
05.04.2025, 06:01
Теннис
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
ФОТО. Милота дня. Александр Усик с ребенком в руках покорил соцсети
04.04.2025, 23:37 2
Футбол
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
Раньери назвал футболиста Ромы, который его злит и радует одновременно
04.04.2025, 22:55
Футбол
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
Реал – Валенсия – 1:2. Большая сенсация в Мадриде. Видео голов и обзор
05.04.2025, 20:45 1
Футбол
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
ВИДЕО. Милевский и Алиев показали класс на баре. В своей стихии
05.04.2025, 01:41 3
Футбол
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
Украинский боксер: «Здравый смысл подсказывает, что Усику стоит уйти»
05.04.2025, 09:56 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем