Лига наций04 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 04 апреля 2025, 20:58
288
0
ВИДЕО. Овдийчук вывела сборную Украины вперед в матче против Чехии
Ольга Овдийчук с передачи Николь Козловой открыла счет на 57-й минуте
04 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 04 апреля 2025, 20:58
288
0
4 апреля в 19:00 женская сборная Украины проводит поединок Лиги наций против команды Чехии.
Игра команды Владимира Пятенко проходит в польском городе Польковице на городском стадионе.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Перед матчем Украина и Чехия имели по 6 очков с двумя победами на старте турнира.
Ольга Овдийчук с передачи Николь Козловой открыла счет на 57-й минуте.
ГОЛ! 1:0. Ольга Овдийчук, 57 мин
Видеозапись матча
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 04 апреля 2025, 15:07 9
Президент УАФ считает, что Украину не хотят видеть в руководящем органе УЕФА
Футбол | 04 апреля 2025, 20:47 0
Богдан Вьюнник прокомментировал свои выступления в составе украинских команд
Футбол | 04.04.2025, 10:11
Футбол | 04.04.2025, 02:35
Футбол | 03.04.2025, 22:01
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
03.04.2025, 07:50 8
02.04.2025, 17:36 99
03.04.2025, 07:20 54
03.04.2025, 18:10 3
03.04.2025, 16:42 5
03.04.2025, 01:15 2
03.04.2025, 14:40 65
03.04.2025, 08:22 17