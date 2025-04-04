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Лига наций
04 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 04 апреля 2025, 20:58
288
0

ВИДЕО. Овдийчук вывела сборную Украины вперед в матче против Чехии

Ольга Овдийчук с передачи Николь Козловой открыла счет на 57-й минуте

04 апреля 2025, 20:23 | Обновлено 04 апреля 2025, 20:58
288
0
ВИДЕО. Овдийчук вывела сборную Украины вперед в матче против Чехии
УАФ. Ольга Овдийчук

4 апреля в 19:00 женская сборная Украины проводит поединок Лиги наций против команды Чехии.

Игра команды Владимира Пятенко проходит в польском городе Польковице на городском стадионе.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Перед матчем Украина и Чехия имели по 6 очков с двумя победами на старте турнира.

Ольга Овдийчук с передачи Николь Козловой открыла счет на 57-й минуте.

ГОЛ! 1:0. Ольга Овдийчук, 57 мин

Видеозапись матча

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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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