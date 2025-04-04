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Чемпионат Италии
Дженоа
04.04.2025 21:45 - : -
Удинезе
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Италия
04 апреля 2025, 14:05 | Обновлено 04 апреля 2025, 14:22
145
0

Дженоа – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 4 апреля в 21:45 по Киеву

04 апреля 2025, 14:05 | Обновлено 04 апреля 2025, 14:22
145
0
Дженоа – Удинезе. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

4 апреля на «Луиджи Феррарис» пройдет матч 31-го тура Серии А Италии, в котором «Дженоа» встретится с «Удинезе». Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Дженоа

Команда после предыдущей смены владельцев наломала дров и оказалась (не без влияния неудачной попытки Андрея Шевченка потренировать тут) в Серии В. Там ей не дал застрять Джилардино, более того, он не только вернул своих подопечных с ходу в Кальчо, но и, собрав под полусотню очков, занял там 11-е место. Но ряд игроков во главе с Ретеги летом покинули проект, Малиновский сломал ногу, и с проблемами ослабевшего коллектива Альберто с его минимальным опытом справиться не сумел.

Более опытный преемник, Виейра, быстро стабилизировал ситуацию. Какой-то сенсацией при нем игра клуба из Генуи не стала, но получается показывать примерно результаты предыдущего цикла. И довольно часто побеждать, как с Лечче, когда вернувшийся в строй Руслан стал героем, создавшим своими ассистами оба гола. С Ювентусом, где дебютировал Тудор, ожидаемо все закончилось поражением, пусть и 0:1.

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Удинезе

Клуб сейчас достаточно узнаваем. Он периодически меняет наставников. И после этого получается прибавить на старте, но в итоге этот импульс неизбежно заканчивался, и снова все скатывается до набора в среднем по очку за тур и борьбы, пока что неизменно удачной, за выживание.

В целом, этот розыгрыш проходит для команды с Фриуле стандартно: новый наставник, Руняич, начинал мощно, но потом была затяжная серия откровенно слабых поединков. Февраль принес новый импульс - 4 победы и ничьи с Наполи и Лацио в гостях. Но какие-то надежды о еврокубках во многом были свернуты после поражения Вероне. В прошлом туре с Интером не получилось что-то показать, лидер и чемпион сумел добиться победы.

Статистика личных встреч

Оба последних поединка, в 2024-м году, были выиграны Дженоа, еще и с идентичным счетом 2:0.

Прогноз

Букмекерские конторы считают пару довольно равной. Ставим на то, что они не промолчат - выбираем обе забьют (коэффициент - 2,07).

Прогноз Sport.ua
Дженоа
4 апреля 2025 -
21:45
Удинезе
Обе забьют 2.07 Сделать ставку

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Дженоа Удинезе Дженоа - Удинезе прогнозы на футбол прогнозы Серия A чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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