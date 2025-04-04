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Чемпионат Италии
Дженоа
04.04.2025 21:45 – FT 1 : 0
Удинезе
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Италия
04 апреля 2025, 23:49 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:56
165
0

Дженоа победил Удинезе, Малиновский был заменен во втором тайме

Судьбу матча решил точный удар Дзаноли

04 апреля 2025, 23:49 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:56
165
0
Дженоа победил Удинезе, Малиновский был заменен во втором тайме
Getty Images/Global Images Ukraine. Алессандро Дзаноли

4 апреля состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Удинезе». Хозяева с минимальным счетом одолели соперника – 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Алессандро Дзаноли на 77-й минуте. Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. Гости сумели сравнять счет, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

«Удинезе» занимает десятое место в турнирной таблице, в активе клуба – 41 балл. «Дженоа» с 36 очками идет на 12-й позиции.

Итальянская Серии А, 31-й тур. 4 апреля

Дженоа – Удинезе – 1:0

Гол: Дзаноли, 77

Видео гола:

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Дзаноли (Дженоа).
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чемпионат Италии по футболу Серия A Дженоа Удинезе Руслан Малиновский
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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