Дженоа победил Удинезе, Малиновский был заменен во втором тайме
Судьбу матча решил точный удар Дзаноли
4 апреля состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Удинезе». Хозяева с минимальным счетом одолели соперника – 1:0.
Единственный гол в матче забил защитник Алессандро Дзаноли на 77-й минуте. Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. Гости сумели сравнять счет, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.
«Удинезе» занимает десятое место в турнирной таблице, в активе клуба – 41 балл. «Дженоа» с 36 очками идет на 12-й позиции.
Итальянская Серии А, 31-й тур. 4 апреля
Дженоа – Удинезе – 1:0
Гол: Дзаноли, 77
Видео гола:
События матча
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