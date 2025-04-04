Дженоа победил Удинезе, Малиновский был заменен во втором тайме

4 апреля состоялся матч 31-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Дженоа» и «Удинезе». Хозяева с минимальным счетом одолели соперника – 1:0.

Единственный гол в матче забил защитник Алессандро Дзаноли на 77-й минуте. Украинский полузащитник «Дженоа» Руслан Малиновский вышел на поле в стартовом составе и был заменен в середине второго тайма. Гости сумели сравнять счет, однако арбитр отменил взятие ворот из-за офсайда.

«Удинезе» занимает десятое место в турнирной таблице, в активе клуба – 41 балл. «Дженоа» с 36 очками идет на 12-й позиции.

Итальянская Серии А, 31-й тур. 4 апреля

Дженоа – Удинезе – 1:0

Гол: Дзаноли, 77

Видео гола: