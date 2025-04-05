Италия05 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 05 апреля 2025, 01:15
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Дженоа – Удинезе – 1:0. Победа для Малиновского. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Италии
05 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 05 апреля 2025, 01:15
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Вечером 4 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А, в котором Дженоа дома одолела Удинезе (1:0).
Единственный гол на 77-й минуте забил для хозяев поля Алессандро Дзаноли.
Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский сыграл 69 минут, после чего был заменен.
Удинезе имеет 41 очко и входит в топ-10. Дженоа идет на 12-м позиции.
Серия А. 31-й тур, 4 апреля
Дженоа – Удинезе – 1:0
Гол: Дзаноли, 77
Видео гола и обзор матча
ГОЛ! 1:0. Дзаноли, 77 мин
События матча
77’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Дзаноли (Дженоа).
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