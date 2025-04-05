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  4. Дженоа – Удинезе – 1:0. Победа для Малиновского. Видео гола и обзор
Чемпионат Италии
Дженоа
04.04.2025 21:45 – FT 1 : 0
Удинезе
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
05 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 05 апреля 2025, 01:15
72
0

Дженоа – Удинезе – 1:0. Победа для Малиновского. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча 31-го тура чемпионата Италии

05 апреля 2025, 01:05 | Обновлено 05 апреля 2025, 01:15
72
0
Дженоа – Удинезе – 1:0. Победа для Малиновского. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

Вечером 4 апреля состоялся матч 31-го тура Серии А, в котором Дженоа дома одолела Удинезе (1:0).

Единственный гол на 77-й минуте забил для хозяев поля Алессандро Дзаноли.

Украинский хавбек Дженоа Руслан Малиновский сыграл 69 минут, после чего был заменен.

Удинезе имеет 41 очко и входит в топ-10. Дженоа идет на 12-м позиции.

Серия А. 31-й тур, 4 апреля

Дженоа – Удинезе – 1:0

Гол: Дзаноли, 77

Видео гола и обзор матча

ГОЛ! 1:0. Дзаноли, 77 мин

События матча

77’
ГОЛ ! Мяч забил Алессандро Дзаноли (Дженоа).
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Удинезе Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский видео голов и обзор Дженоа - Удинезе
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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