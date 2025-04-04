В единоличные лидеры. Женская сборная Украины обыграла Чехию

Женская сборная Украины провела поединок группы В4 Лиги наций против Чехии. Обе команды одержали по две победы в турнире, но чешки опережали украинок благодаря лучшей разнице забитых и пропущенных мячей.

В первом тайме на поле шла в целом равная игра. Чешки немного больше владели мячом, но атаки «сине-желтых» выглядели острее. Активностью выделялась Вероника Андрухив, которая неустанно организовывала моменты для партнерок. Именно она стала участницей самого опасного эпизода у ворот сборной Чехии в первой половине встречи. Навес Андрухив с фланга замкнула Козлова, и мяч пролетел немного выше перекладины.

В начале второго тайма команды обменялись опасными моментами. Сначала Калинина не сумела как следует нанести удар после ювелирного навеса от Козловой. А затем Крейчиржикова вышла один на один с Самсон, которая выручила нашу команду.

Чешки завладели тотальным преимуществом, несколько минут не выпуская «сине-желтых» из собственной штрафной. Но затем украинки провели контратаку, которая завершилась плачевно для сборной Чехии. Козлова ворвалась в штрафную соперниц, навесила на Овдийчук, и Ольга отправила мяч в ворота.

В дальнейшем украинки демонстрировали уверенную игру, организованно обороняясь и выбегая в острые контратаки. И будь наши футболистки поточнее в завершающей стадии, они бы могли одержать более крупную победу. У чешок был всего один шанс сравнять результат: Котрчова из пределов нашей штрафной пробила рядом со штангой.

Победа позволила сборной Украины с тремя победами стать единоличным лидером группы. В будущий вторник команды встретятся в 4-м туре Лиги наций, матч пройдет в Чехии.

Лига наций. Группа В4. 3-й тур.

Украина – Чехия – 1:0

Гол: Овдийчук (57)

Предупреждения: Семкив (63) – Зоннтагова (17), Ружичкова (60)

Украина: Самсон, Басанская, Апанащенко, Котик, Корсун, Овдийчук (Глущенко, 89), Семкив, Петрик, Андрухив (Гирин, 69), Козлова (Панцулая, 89), Калинина (Кравчук, 76)

Чехия: Вотикова, Печкова (Ружичкова, 46), Зоннтагова, Бендова, Бартонева, Саиткова, Цагинова, Дубцова (Черна, 68), Кгирова (Полашкова, 83), Сташкова, Крейчиржикова (Котрчева, 68)

Арбитр: Айнара Асеведо (Испания)

Стадион ГКС (Польковице, Польша)

УКРАИНА – ЧЕХИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА