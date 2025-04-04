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Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 20:47 |
1978
16

Экс-игрок Шахтера: «В Динамо я пережил одну из лучших историй в жизни»

Богдан Вьюнник прокомментировал свои выступления в составе украинских команд

04 апреля 2025, 20:47 |
1978
16
Экс-игрок Шахтера: «В Динамо я пережил одну из лучших историй в жизни»
ФК Лехия Гданськ. Богдан Вьюнник

Бывший футболист киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник рассказал о периоде карьеры, когда играл за украинские клубы:

– В «Динамо» я пережил одну из лучших историй в моей жизни. Я забивал голы, делал результативные передачи, мы постоянно жили с командой в специальном центре. Это было великолепное время.

В «Шахтере» был совсем другой период, потому что я попал в первую команду и занимался футболом на взрослом уровне. Сегодня могу сказать, что в моем сердце остались и «Динамо», и «Шахтер».

– Разве такое возможно?

– Конечно. У меня остались приятные воспоминания об этих командах. Несмотря на ту ситуацию, которая сложилась с «Шахтером» (судебные разбирательства – прим), клуб дал мне много хорошего. Я дебютировал в Лиге чемпионов в футболке донецкого клуба на «Сантьяго Бернабеу». Никогда это не забуду, – признался Вьюнник.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Богдан Вьюнник
Николай Титюк Источник
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Комментарии 16
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avk2307
Після "це був чудовий час" в оригіналі ще "ми були згуртовані як на полі так і поза нього"
Але редактор вирішив відрізати цю фразу
Навіщо?
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+1
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Отаман
Все буде добре у В'юнника
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0
😼
Цікаво чому ви про нього згадали? Якщо він такий класний гравець, то чому ФК Шльондра відправила його грати в ФК Маріуполь, а не залишила в себе??
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-1
😼
Якщо вже пишуть екс-гравець, то він впершу чергу вихованець Металісту, там він провів найбільше часу свого дитинства, потім вже Динамо і ФК Шльондра, в якому він довго не затримався.
А то починають робити з нього ексА шахтьора, ви коли пишите то хоч не перебільшуйте, як ті болотні сусіди, які всі заслуги присвоюють собі.
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