Экс-игрок Шахтера: «В Динамо я пережил одну из лучших историй в жизни»

Бывший футболист киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник рассказал о периоде карьеры, когда играл за украинские клубы:

– В «Динамо» я пережил одну из лучших историй в моей жизни. Я забивал голы, делал результативные передачи, мы постоянно жили с командой в специальном центре. Это было великолепное время.

В «Шахтере» был совсем другой период, потому что я попал в первую команду и занимался футболом на взрослом уровне. Сегодня могу сказать, что в моем сердце остались и «Динамо», и «Шахтер».

– Разве такое возможно?

– Конечно. У меня остались приятные воспоминания об этих командах. Несмотря на ту ситуацию, которая сложилась с «Шахтером» (судебные разбирательства – прим), клуб дал мне много хорошего. Я дебютировал в Лиге чемпионов в футболке донецкого клуба на «Сантьяго Бернабеу». Никогда это не забуду, – признался Вьюнник.