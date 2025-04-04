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  4. «Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер
Польша
04 апреля 2025, 19:42 | Обновлено 04 апреля 2025, 20:00
1109
5

«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер

Богдан Вьюнник рассказал о том, как начиналась его карьера

04 апреля 2025, 19:42 | Обновлено 04 апреля 2025, 20:00
1109
5
«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер
ФК Лехия Гданськ. Богдан Вьюнник

Украинский форвард Богдан Вьюнник рассказал о своем переходе из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер» в начале профессиональной карьеры:

– Когда вы были юниором, то перебрались из «Динамо» в «Шахтер». Это два сильнейших клуба в Украине и они не особо дружат между собой.

– В этом плане я интересный человек для журналистов. Это был непопулярный шаг, о котором вы говорите, но в тот момент не было никаких сомнений. Мы стали чемпионами Украины с «Динамо» U-15. Потом испанец Альберто Бош покинул киевский клуб и я решил уйти в донецкий «Шахтер».

Все произошло достаточно быстро. Меня пригласили на переговоры и через три дня я принял окончательное решение. Ко мне после этого приезжали представители «Динамо», хотели, чтобы я остался в Киеве. Но в тот момент я уже определился, где хочу продолжать карьеру, – рассказал Вьюнник.

В текущем сезоне украинский футболист провел 25 матчей в составе польского клуба «Лехия» Гданьск, где забил пять голов и отдал три результативные передачи.

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чемпионат Польши по футболу Лехия Гданьск чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Динамо Киев Шахтер Донецк Богдан Вьюнник
Николай Титюк Источник
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avk2307
https://sport.ua/news/352117-dva-trenera-dinamovskoy-akademii-pereshli-v-ak
ademiyu-shahtera
На самом деле перекупили  двух тренеров, которые с Динамо показывали результат Ю15  и с ними ушли 2 игрока : Вьюник и Велетень. Не знаю какие там испанцы. Но с шахтерами у них дело не пошло и все. Одного правда протежировали на тренера зборной Украины, но он с треском провалил отбор. Пару недель назад это было.
А насчет Вьюника то в этом же вью он сказал что лучшие и самые приятные моменты пережил в Динамо.
Но тут нам дают вырезку , буквально пару предложений из полного интервью.
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0
Gargantua81
в итоге кинул и Шахтер.
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0
umnuy2
Суркис не смог забрать 150 млн баксов с Привата Коломы при национализации---лучше бы в ДК вложил
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-1
Burevestnik
а виявилось шо він в ШД і нах.. не потрібен...
вчасно ДК від нього позбулось.  
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-3
apepa
Никто не хочет работать у ублюдка суркиса в дырявом королевстве. Все бегут из него со скоростью Мудрика в нормальные клубы!
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-3
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