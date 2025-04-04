«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер

Украинский форвард Богдан Вьюнник рассказал о своем переходе из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер» в начале профессиональной карьеры:

– Когда вы были юниором, то перебрались из «Динамо» в «Шахтер». Это два сильнейших клуба в Украине и они не особо дружат между собой.

– В этом плане я интересный человек для журналистов. Это был непопулярный шаг, о котором вы говорите, но в тот момент не было никаких сомнений. Мы стали чемпионами Украины с «Динамо» U-15. Потом испанец Альберто Бош покинул киевский клуб и я решил уйти в донецкий «Шахтер».

Все произошло достаточно быстро. Меня пригласили на переговоры и через три дня я принял окончательное решение. Ко мне после этого приезжали представители «Динамо», хотели, чтобы я остался в Киеве. Но в тот момент я уже определился, где хочу продолжать карьеру, – рассказал Вьюнник.

В текущем сезоне украинский футболист провел 25 матчей в составе польского клуба «Лехия» Гданьск, где забил пять голов и отдал три результативные передачи.