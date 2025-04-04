«Непопулярный шаг». Украинский форвард – о переходе из Динамо в Шахтер
Богдан Вьюнник рассказал о том, как начиналась его карьера
Украинский форвард Богдан Вьюнник рассказал о своем переходе из киевского «Динамо» в донецкий «Шахтер» в начале профессиональной карьеры:
– Когда вы были юниором, то перебрались из «Динамо» в «Шахтер». Это два сильнейших клуба в Украине и они не особо дружат между собой.
– В этом плане я интересный человек для журналистов. Это был непопулярный шаг, о котором вы говорите, но в тот момент не было никаких сомнений. Мы стали чемпионами Украины с «Динамо» U-15. Потом испанец Альберто Бош покинул киевский клуб и я решил уйти в донецкий «Шахтер».
Все произошло достаточно быстро. Меня пригласили на переговоры и через три дня я принял окончательное решение. Ко мне после этого приезжали представители «Динамо», хотели, чтобы я остался в Киеве. Но в тот момент я уже определился, где хочу продолжать карьеру, – рассказал Вьюнник.
В текущем сезоне украинский футболист провел 25 матчей в составе польского клуба «Лехия» Гданьск, где забил пять голов и отдал три результативные передачи.
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На самом деле перекупили двух тренеров, которые с Динамо показывали результат Ю15 и с ними ушли 2 игрока : Вьюник и Велетень. Не знаю какие там испанцы. Но с шахтерами у них дело не пошло и все. Одного правда протежировали на тренера зборной Украины, но он с треском провалил отбор. Пару недель назад это было.
А насчет Вьюника то в этом же вью он сказал что лучшие и самые приятные моменты пережил в Динамо.
Но тут нам дают вырезку , буквально пару предложений из полного интервью.
вчасно ДК від нього позбулось.