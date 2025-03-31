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  4. ВИДЕО. Гол украинца принес сенсационную победу в чемпионате Польши
Польша
31 марта 2025, 14:37 |
844
0

ВИДЕО. Гол украинца принес сенсационную победу в чемпионате Польши

Богдан Вьюнник помог «Лехии Гданськ» покинуть зону вылета

31 марта 2025, 14:37 |
844
0
ВИДЕО. Гол украинца принес сенсационную победу в чемпионате Польши
ФК Лехия Гданськ. Богдан Вьюнник

29 марта состоялся матч 26-го тура чемпионата Польши, в котором встретились «Лехия» Гданьск и «Ягеллония». Хозяева вырвали победу со счетом 1:0. Стоит отметить, что гости являются претендентами на первое место в таблице и поражение не позволило им подняться со второй позиции.

Единственный гол в этом поединке забил украинский нападающий Богдан Вьюнник – он отправил мяч в ворота соперника на 65-й минуте. Благодаря этой победе «Лехия» набрала 24 балла и сумела покинуть зону вылета. Клуб разместился на 15-й позиции.

В текущем сезоне Вьюнник провел 24 матча в чемпионате, где забил пять голов и отдал две результативные передачи. Кроме Богдана в этой встрече играли и другие украинские футболисты.

Вратарь Богдан Сарнавский и полузащитник Максим Хлань вышли на поле в стартовом составе и провели весь матч. Полузащитник Антон Царенко начал поединок на скамейке запасных, но заменил одноклубника на 85-й минуте. Еще один игрок Иван Желизко был в заявке, но не сиграл ни единой минуты.

Чемпионат Польши, 26-й тур. 29 марта

Лехия Гданьск Ягеллония 1:0

Гол: Вьюнник, 65

Видеообзор матча:

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Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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