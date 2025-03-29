Скандальный украинский экс-игрок Шахтера забил победный гол в Европе

Сегодня, 29 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Польши, в котором «Лехия» в Гданьске принимала «Ягеллонию».

Неожиданную победу в матче одержала «Лехия», которая победила со счетом 1:0 одного из лидеров чемпионата.

Автором победного гола стал 22-летний украинский нападающий «Лехии» Богдан Вьюнник, который отличился на 65-й минуте.

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В 2024 году Вьюнник со скандалом покинул донецкий «Шахтер». В этом сезоне Богдан провел на клубном уровне 24 матча и забил пять голов.

Чемпионат Польши. 29-й тур, 29 марта.

Лехия – Ягеллония – 1:0

Гол: Вьюнник, 65.