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Польша
29 марта 2025, 20:37 | Обновлено 29 марта 2025, 21:13
1429
0

Скандальный украинский экс-игрок Шахтера забил победный гол в Европе

Богдан Вьюнник забил за «Лехию»

29 марта 2025, 20:37 | Обновлено 29 марта 2025, 21:13
1429
0
Скандальный украинский экс-игрок Шахтера забил победный гол в Европе
ФК Лехия. Богдан Вьюнник

Сегодня, 29 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Польши, в котором «Лехия» в Гданьске принимала «Ягеллонию».

Неожиданную победу в матче одержала «Лехия», которая победила со счетом 1:0 одного из лидеров чемпионата.

Автором победного гола стал 22-летний украинский нападающий «Лехии» Богдан Вьюнник, который отличился на 65-й минуте.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме live в Telegram Sport.ua

В 2024 году Вьюнник со скандалом покинул донецкий «Шахтер». В этом сезоне Богдан провел на клубном уровне 24 матча и забил пять голов.

Чемпионат Польши. 29-й тур, 29 марта.

Лехия – Ягеллония – 1:0
Гол: Вьюнник, 65.

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Богдан Вьюнник Ягеллония Белосток Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу
Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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