Скандальный украинский экс-игрок Шахтера забил победный гол в Европе
Богдан Вьюнник забил за «Лехию»
Сегодня, 29 марта, состоялся матч 29-го тура чемпионата Польши, в котором «Лехия» в Гданьске принимала «Ягеллонию».
Неожиданную победу в матче одержала «Лехия», которая победила со счетом 1:0 одного из лидеров чемпионата.
Автором победного гола стал 22-летний украинский нападающий «Лехии» Богдан Вьюнник, который отличился на 65-й минуте.
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В 2024 году Вьюнник со скандалом покинул донецкий «Шахтер». В этом сезоне Богдан провел на клубном уровне 24 матча и забил пять голов.
Чемпионат Польши. 29-й тур, 29 марта.
Лехия – Ягеллония – 1:0
Гол: Вьюнник, 65.
TAAAAAK JEEST! 🔥— Lechia Gdańsk (@LechiaGdanskSA) March 29, 2025
WYGRYWAMY Z MISTRZEM POLSKI! 🤩#LGDAJAG 1:0 pic.twitter.com/RNPIDQ8j09
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