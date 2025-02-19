Судебный спор между донецким Шахтером и украинским форвардом продолжается
Богдан Вьюнник сообщил, что дело рассматривается в Лозанне
Украинский футболист Богдан Вьюнник, который сейчас играет в составе польского клуба «Лехия» Гданьск, рассказал о том, как покинул донецкий «Шахтер» и признался, что между ним и клубом УПЛ продолжается спор в суде:
– Ты ушел из «Шахтера», однако там была интересная ситуация. Какое развитие? Где сейчас дело? Или она в судах?
– На самом деле, могу сказать, интернет сделал по этому поводу такое громкое дело, потому что вообще это нормальные вещи в футболе, когда ты имеешь какую-то, скажем так, не до конца нормальную коммуникацию с руководством.
Потом пошло так, что нужно было мне сменить клуб, но таким досадным способом. Я люблю «Шахтер» всем сердцем и желаю им всегда всего наилучшего, но сейчас дело в суде и думаю, что примерно через пару месяцев будет что-нибудь известно. Будем что-нибудь знать, какие-то новости.
– В украинском суде, я так понимаю, «Шахтер» имеет к тебе финансовые претензии относительно возмещения из-за самовольного ухода из клуба, правильно я понимаю?
– Нет, дело уже находится в CAS (международный спортивный суд в Швейцарии, – прим), я так понимаю.
– В Лозанне, да?
– Я вообще ничего не знаю, как там происходит, за меня работают адвокаты и думаю, что все будет хорошо.
– А выходили ли на тебя представители клуба, чтобы какую-то мировую подписать, прийти к какому-нибудь решению еще до рассмотрения в Лозанне?
– Нет, не выходили. «Шахтер» не выходил на меня в связь, – рассказал Вьюнник.
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в принципі тут ще й до УЄФА є запитання - якщо бразильців не карали, то як можуть накласти санкції на українця? (хоча звісно рішення ще немає і зарано говорити про санкції)
Как-то так.