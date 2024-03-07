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Украина. Премьер лига
07 марта 2024, 19:09 | Обновлено 07 марта 2024, 19:10
2836
6

Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб

«Горняки» будут судиться с «Лехией» из-за перехода Богдана Вьюнника

07 марта 2024, 19:09 | Обновлено 07 марта 2024, 19:10
2836
6
Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб
ФК Лехия. Богдан Вьюнник

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник покинул клуб. Игрок официально стал футболистом польского клуба «Лехия» из Гданьска.

На официальном сайте «горняков» появилась информация об этом трансфере.

«Футболист Богдан Вьюнник после зимнего отпуска не вернулся в ФК «Шахтер», несмотря на действующий контракт с клубом сроком до 30 июня 2025 года.

Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение команды, однако он отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК «Шахтер» от 22 февраля 2024 года.

ФК «Шахтер» не согласен с расторжением контракта и будет обращаться в соответствующие компетентные инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК «Лехия», – говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Богдан Вьюнник не хочет возвращаться в Украину из-за страха войны. Сам футболист опроверг эту информацию, но в Украину не вернулся.

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Богдан Вьюнник трансферы Шахтер Донецк Лехия Гданьск чемпионат Польши по футболу трансферы УПЛ суд
Источник ФК Шахтер Донецк
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Комментарии 6
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valerafan1
Кротам оборотка прилетіла. Вони по-щурячому переманили Богдана від киян до себе, а тепер хай пожинають.
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+6
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ALM
Ну а що ви хотіли? Бразильский вектор розвитку дає про себе знати.
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+2
CheMP
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0
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