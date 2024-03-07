Шахтер будет судиться. Игрок не вернулся из отпуска и нашел новый клуб

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник покинул клуб. Игрок официально стал футболистом польского клуба «Лехия» из Гданьска.

На официальном сайте «горняков» появилась информация об этом трансфере.

«Футболист Богдан Вьюнник после зимнего отпуска не вернулся в ФК «Шахтер», несмотря на действующий контракт с клубом сроком до 30 июня 2025 года.

Клуб неоднократно предоставлял футболисту возможность вернуться в расположение команды, однако он отклонил эти предложения. В дальнейшем футболист сообщил об одностороннем расторжении своего контракта с ФК «Шахтер» от 22 февраля 2024 года.

ФК «Шахтер» не согласен с расторжением контракта и будет обращаться в соответствующие компетентные инстанции с иском против футболиста и его нового клуба ФК «Лехия», – говорится в сообщении клуба.

Ранее сообщалось, что Богдан Вьюнник не хочет возвращаться в Украину из-за страха войны. Сам футболист опроверг эту информацию, но в Украину не вернулся.