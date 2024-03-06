ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Шахтера нашел новый клуб в Европе
Богдан Вьюнник стал игроком «Лехии Гданьск»
Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник покинул донецкий клуб.
Игрок официально стал футболистом польского клуба «Лехия» из Гданьска.
Вьюнник подписал контракт с польским клубом на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.
Напомним, за «Лехию» уже играют три украинца – Максим Хлань, Иван Желизко и Богдан Сарнавский.
В этом сезоне Богдан Вьюнник провел 6 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.
Ранее сообщалось, что Богдан Вьюнник не хочет возвращаться в Украину из-за страха войны. Сам футболист опроверг эту информацию, но в Украину не вернулся.
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