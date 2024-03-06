ОФИЦИАЛЬНО. Украинский форвард Шахтера нашел новый клуб в Европе

Украинский нападающий донецкого «Шахтера» Богдан Вьюнник покинул донецкий клуб.

Игрок официально стал футболистом польского клуба «Лехия» из Гданьска.

Вьюнник подписал контракт с польским клубом на правах свободного агента. Контракт рассчитан до 30 июня 2028 года.

Напомним, за «Лехию» уже играют три украинца – Максим Хлань, Иван Желизко и Богдан Сарнавский.

В этом сезоне Богдан Вьюнник провел 6 матчей за донецкий «Шахтер», отметившись 1 забитым мячом и 2 голевыми передачами.

Ранее сообщалось, что Богдан Вьюнник не хочет возвращаться в Украину из-за страха войны. Сам футболист опроверг эту информацию, но в Украину не вернулся.