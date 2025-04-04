Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Политические аспекты. Шевченко пояснил, как проиграл выборы в Исполком УЕФА
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 15:07 | Обновлено 04 апреля 2025, 15:14
746
5

Политические аспекты. Шевченко пояснил, как проиграл выборы в Исполком УЕФА

Президент УАФ считает, что Украину не хотят видеть в руководящем органе УЕФА

04 апреля 2025, 15:07 | Обновлено 04 апреля 2025, 15:14
746
5
Политические аспекты. Шевченко пояснил, как проиграл выборы в Исполком УЕФА
УАФ. Андрей Шевченко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко отреагировал на свое поражение на выборах в Исполком УЕФА:

«Прежде всего, я еще раз хочу поблагодарить региональные ассоциации футбола и Исполком УАФ, которые выдвинули меня кандидатом в члены Исполнительного комитета УЕФА. Также благодарен нашей команде за эти два месяца кампании, а национальным ассоциациям – за возможность встретиться лично или пообщаться практически с каждым. Я получил много поддержки от коллег в борьбе за место в исполкоме.

На протяжении всей жизни и карьеры я руководствуюсь главным принципом – спортивным. Я привык бороться честно, открыто и прозрачно. Я из футбола и я о футболе. Однако, к сожалению, в последние дни мы получили определенные сигналы о том, что из-за политических аспектов Украину и меня лично не хотят видеть в руководящем органе УЕФА. Это подтвердилось дальнейшими событиями на самом Конгрессе. В связи с этим я искренне благодарен тем национальным ассоциациям, которые проголосовали за меня и за Украину. Ведь это было голосование не только за меня как кандидата, но и за всю нашу страну.

Мы не изменим своей позиции и продолжим реформы в нашем футболе. Также мы и в дальнейшем будем вести международную коммуникацию в интересах нашего государства и футбольного сообщества».

По теме:
Георгий БУЩАН: «Я хотел бы стать мэром Одессы»
«Важнее, чем Grand Slam». Свитолина рассказала о войне в Украине
Играл в рф, но выступил против Вучича. Видич поддержал сербских студентов
Андрей Шевченко УЕФА выборы исполком УЕФА конгресс УЕФА Украинская ассоциация футбола российско-украинская война политика
Дмитрий Вус Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Оцените материал
(7)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Бокс | 04 апреля 2025, 07:34 1
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»
Экс-чемпион Европы: «Усик потеряет свой титул и не продаст стадион»

Спенсер Оливер высказался о будущем Александра

Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Футбол | 04 апреля 2025, 01:56 1
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда
Гвардиола указал на дверь 10 игрокам Манчестер Сити. Среди них есть легенда

«Горожане» запланировали большую кадровую чистку

Ворскла – обладатель Кубка Украины-2009. Где они сейчас?
Футбол | 04.04.2025, 14:58
Ворскла – обладатель Кубка Украины-2009. Где они сейчас?
Ворскла – обладатель Кубка Украины-2009. Где они сейчас?
Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат
Война | 04.04.2025, 09:00
Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат
Склоним головы. Многодетный отец, фанат и хроникер Карпат
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Бокс | 04.04.2025, 08:24
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Баколе признался, сколько ему заплатил Усик за спарринг
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Denn
а що він  зробив щоб його туди включили?
 
Ответить
+1
cаша зардунов
Это было ожидаемо.
Ответить
+1
Перець
змарнів Анрюшка переживає мабуть
Ответить
0
didora
А що треба було зробити??? А що зробив Григорій Суркіс, який був членом виконкому УЕФА??? Можливо я забув, то нагадайте.
Ответить
0
Pop
Потрібно було перед голосуванням усіх хто проти Шеви у сізо запіхнути як Павелка, тоді сто відсотків був би обраний
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
Буффон назвал пять лучших вратарей в современном футболе
03.04.2025, 08:22 13
Футбол
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
Перспективный супертяж: «Давайте мне Усика или Дюбуа»
03.04.2025, 01:15 2
Бокс
Лучшая шутка дня. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине
Лучшая шутка дня. Папа Гуйе нашел новый футбольный клуб в Украине
02.04.2025, 11:07 4
Футбол
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
Александр УСИК: «Я готов отдать ему все свои пояса»
02.04.2025, 08:55 1
Бокс
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
ЯРМОЛЕНКО – фанату: «Я тебя старше на сколько лет? Как ты меня называешь?»
03.04.2025, 07:20 54
Футбол
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
Легенда бокса: «Я не знаю Усика. Кто он вообще такой?»
02.04.2025, 08:27 24
Бокс
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
Реал вынужден продать суперзвезду ради Хаби Алонсо. Это его условие
02.04.2025, 12:27
Футбол
Брат погиб на войне. У сборной Украины – потеря перед игрой Лиги наций
Брат погиб на войне. У сборной Украины – потеря перед игрой Лиги наций
02.04.2025, 14:29 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем