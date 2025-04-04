Гол в первом тайме все решил. Оболонь переиграла Ингулец

Посреди недели мы стали свидетелями развития событий в четвертьфинале Кубка Украины, к чему, очевидно, было привлечено лишь небольшое количество команд украинской Премьер-лиги. Остальные же должны были готовиться к очередному, уже двадцать третьему по счету, туру национального первенства, который привычно начинался в пятницу матчем с чрезвычайно важным значением для положения команд в турнирной таблице.

Речь идет непосредственно о зоне вылета, где в последнее время активизировался петровский «Ингулец», и после победы над одесским «Черноморцем» (1:0) команда Василия Кобина уже не является последней в УПЛ. На этот раз перед «козаками» возникала другая преграда в виде прямого конкурента – киевской «Оболони», однако которой приходилось играть номинально домашний матч на арене соперников, что только усложняло и без того непростую задачу для «козаков».

И все же, когда команда имеет лишь номинальный статус хозяев поля, это обязательно дает о себе знать по ходу игры. «Оболони» к родному газону привыкать долго не было никакой необходимости, поэтому команда Сергея Шищенко была заметно активнее соперников в первом тайме. По действиям в атаке это было особенно заметно, потому что на счету «пивоваров» только до перерыва собралось несколько близких к забитым мячам моментов.

А один из них и вовсе привел к голу – на 14 минуте борьба между Устименко и Малышем на левом фланге штрафной завершилась отскоком на Бычека, который сместился и пробил мимо Паламарчука. Как для матча с таким характером борьбы за выживание, это был ключевой момент, потому что давал «Оболони» возможность спокойно держать мяч и продолжать нагнетать. Чем и занимались гости, и даже были близки к удвоению счета, если бы не промахнулся Груша в своих моментах.

Второй тайм также начинался с голевого момента для гостей, однако и у Черненко в этот день не все было в порядке с прицелом во время дальних ударов. Но остальное время, когда «козаки» вообще-то должны были пытаться отыграться, мы не видели голевых моментов. Вплоть до того самого удара Сада из-за пределов штрафной с отскока, который уже залетал под перекладину, если бы не Дубко на линии, который головой перевел мяч в тот же каркас ворот. И поскольку тогда команда Кобина не забила, то при отсутствии других возможностей так и не спасла эту игру.

В следующие выходные петровский «Ингулец» сыграет домашний матч против львовских «Карпат», а киевская «Оболонь» будет принимать полноценный домашний одесский «Черноморец».

Украинская Премьер-лига. 23-й тур.

«Ингулец» – «Оболонь» – 0:1

Голы: Бычек, 14

Предупреждения: Гаджук, 37, Малыш, 78, Кисленко, 89 – Мороз, 90+3

«Ингулец»: Паламарчук – Дихтярук, Малиш, Дубилей (Бенедюк, 66) – Катрич (Фарасеенко, 80), Гаджук (Лосенко, 46), Волохатый, Пушкарёв (Чабан, 87) – Пятов – Сад, Могильный (Кисленко, 66)

«Оболонь»: Марченко – Стасюк, Дубко, Приймак, Грисьо (Карась, 90) – Курко – Бычек (Близниченко, 46), Черненко (Мороз, 63), Груша (Слободян, 69), Ильин – Устименко (Суханов, 69)

Арбитр: Александр Омельченко (Славянск)

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев)

Удары (в створ): 9 (1) – 10 (3)

Угловые: 5 – 5

Оффсайды: 0 – 2

ИНГУЛЕЦ – ОБОЛОНЬ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 19°C