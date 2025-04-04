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  4. Ингулец – Оболонь – 0:1. Пропасть для Кобина. Видео голов и обзор матча
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 18:32 |
776
1

Ингулец – Оболонь – 0:1. Пропасть для Кобина. Видео голов и обзор матча

Команды встретились в матче 23-го тура УПЛ

04 апреля 2025, 18:32 |
776
1
Ингулец – Оболонь – 0:1. Пропасть для Кобина. Видео голов и обзор матча
УПЛ

4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».

Игра, где обеим командам нужна победа.

Активнее начали игроки столичного клуба. Именно они создали первый полумомент, но Устименко в штрафной площадке не дотянулся до мяча.

На 14-й минуте Константин Бычек поймал на противоходе голкипера «Ингульца» и открыл счет в матче.

Во втором тайме «Ингулец» бросил все силы для того, чтобы сравнять счет, но не удалось.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 4 апреля

Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1

Гол: Бичек, 14

Видео голов и обзор матча

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ингулец Ингулец - Оболонь видео голов и обзор Константин Бычек
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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Прирва  для Кобина и для Кучера.
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