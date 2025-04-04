Ингулец – Оболонь – 0:1. Пропасть для Кобина. Видео голов и обзор матча
Команды встретились в матче 23-го тура УПЛ
4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».
Игра, где обеим командам нужна победа.
Активнее начали игроки столичного клуба. Именно они создали первый полумомент, но Устименко в штрафной площадке не дотянулся до мяча.
На 14-й минуте Константин Бычек поймал на противоходе голкипера «Ингульца» и открыл счет в матче.
Во втором тайме «Ингулец» бросил все силы для того, чтобы сравнять счет, но не удалось.
Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 4 апреля
Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1
Гол: Бичек, 14
Видео голов и обзор матча
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