Ингулец – Оболонь – 0:1. Пропасть для Кобина. Видео голов и обзор матча

4 апреля в матче 23-го тура сошлись петровский «Ингулец» и киевская «Оболонь».

Игра, где обеим командам нужна победа.

Активнее начали игроки столичного клуба. Именно они создали первый полумомент, но Устименко в штрафной площадке не дотянулся до мяча.

На 14-й минуте Константин Бычек поймал на противоходе голкипера «Ингульца» и открыл счет в матче.

Во втором тайме «Ингулец» бросил все силы для того, чтобы сравнять счет, но не удалось.

Украинская Премьер-лига. 23-й тур. 4 апреля

Ингулец Петрово – Оболонь Киев – 0:1

Гол: Бичек, 14

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