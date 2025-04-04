Сергей ШИЩЕНКО: «Первый тайм был замечательный, а второй – ужасный»
«Оболонь» добыла важные три очка
Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал победу над «Ингульцом» в матче 23-го тура УПЛ.
– Очень тяжелый матч. Мы понимали, что сегодня нужна только победа, и ребята знали, что будет тяжелая игра. Поэтому я очень благодарен ребятам за то, что смогли победить.
Но все равно первый тайм был замечательный, а второй – ужасный. Будем анализировать и разбираться. Сейчас главное – подготовиться к игре с «Черноморцем».
– В конце матча ваш центральный защитник спас команду от пропущенного гола. Что-то ему сказали?
– Поблагодарил всех ребят за победу и за отношение к игре. Чтобы победить, надо забить, а для того, чтобы не пропустить, надо безупречно сыграть в защите. Все очень хорошо отыграли.
– Как будете готовиться к «Черноморцу»?
– Это будет очень важная игра, ведь есть много примеров, когда ты выигрываешь у лидеров, а с конкурентами теряешь очки. Нам нужно сосредоточиться на этом матче, ведь это очень важная игра.
Сейчас у команды выходные, а на следующей неделе будем готовиться. Сначала изучим соперника.
– Вы дважды обыграли «Ингулец». Этот соперник удобен для команды?
– Да нет. Мы играем каждую игру, чтобы побеждать. Просто так сложилось, что мы выиграли дважды.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Украинский боксер платил конголезцу 25 тысяч фунтов стерлингов
Президент УАФ считает, что Украину не хотят видеть в руководящем органе УЕФА