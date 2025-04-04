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  4. Сергей ШИЩЕНКО: «Первый тайм был замечательный, а второй – ужасный»
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 20:00 |
75
0

Сергей ШИЩЕНКО: «Первый тайм был замечательный, а второй – ужасный»

«Оболонь» добыла важные три очка

04 апреля 2025, 20:00 |
75
0
Сергей ШИЩЕНКО: «Первый тайм был замечательный, а второй – ужасный»
ФК Оболонь

Главный тренер «Оболони» Сергей Шищенко прокомментировал победу над «Ингульцом» в матче 23-го тура УПЛ.

– Очень тяжелый матч. Мы понимали, что сегодня нужна только победа, и ребята знали, что будет тяжелая игра. Поэтому я очень благодарен ребятам за то, что смогли победить.

Но все равно первый тайм был замечательный, а второй – ужасный. Будем анализировать и разбираться. Сейчас главное – подготовиться к игре с «Черноморцем».

– В конце матча ваш центральный защитник спас команду от пропущенного гола. Что-то ему сказали?

– Поблагодарил всех ребят за победу и за отношение к игре. Чтобы победить, надо забить, а для того, чтобы не пропустить, надо безупречно сыграть в защите. Все очень хорошо отыграли.

– Как будете готовиться к «Черноморцу»?

– Это будет очень важная игра, ведь есть много примеров, когда ты выигрываешь у лидеров, а с конкурентами теряешь очки. Нам нужно сосредоточиться на этом матче, ведь это очень важная игра.

Сейчас у команды выходные, а на следующей неделе будем готовиться. Сначала изучим соперника.

– Вы дважды обыграли «Ингулец». Этот соперник удобен для команды?

– Да нет. Мы играем каждую игру, чтобы побеждать. Просто так сложилось, что мы выиграли дважды.

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Оболонь Киев Ингулец Ингулец - Оболонь Сергей Шищенко пресс-конференция
Александр Сильченко
Александр Сильченко Sport.ua
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