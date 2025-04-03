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Премьер-лига
Ингулец
04.04.2025 15:30 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 19:28 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:30
31
0

Ингулец – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 23-го тура Украинской Премьер-лиги

03 апреля 2025, 19:28 | Обновлено 03 апреля 2025, 19:30
31
0
Ингулец – Оболонь. Текстовая трансляция матча
УПЛ

В пятницу, 4 апреля, состоится поединок 23-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором «Ингулец» встретится с «Оболонью». Матч пройдет в Киеве на стадионе «Оболонь-Арена», игра начнется в 15:30.

Последний тур обоим командам подарил противоположные эмоции: «Ингулец» в сложном поединке смог взять очки в игре против ровенского «Вереса», что стало во второй раз в текущем сезоне для петровцев. «Пивовары», наоборот, проиграли «Шахтеру», но при этом смогли дать бой украинскому гранду, поэтому за эту игру «Оболони» точно не должно быть стыдно.

А уже сейчас аутсайдеры сошлись в очной дуэли, где каждый из них захочет сделать все, чтобы улучшить свои результаты и не вылететь из УПЛ. Предыдущая игра между этими командами завершилась победой «Оболони» со счетом 2:1.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Ингулец» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Прогноз Sport.ua
Ингулец
4 апреля 2025 -
15:30
Оболонь
Ничья 3.30 Сделать ставку

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чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Ингулец Оболонь Киев текстовая трансляция
Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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