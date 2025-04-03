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Ингулец
04.04.2025 15:30 - : -
Оболонь
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Украина. Премьер лига
03 апреля 2025, 19:15 |
79
0

Ингулец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Игра, от которой будет зависеть судьба «пивоваров» и «казаков» в УПЛ

03 апреля 2025, 19:15 |
79
0
Ингулец – Оболонь. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Фк Оболонь

В двадцать третьем туре украинской Премьер-Лиги сезона 2024-2025 в пятницу, 4 апреля, в Киеве встретятся «Ингулец» и «Оболонь». Обе команды находятся в зоне вылета, поэтому результат этой игры повлияет на конечное положение как команды Шищенко, так и Кобина.

Ингулец

Подопечные Василия Кобина до сих пор продолжают путешествовать по всей Украине, проводя номинально домашние матчи в гостях или на нейтральном поле. Да, была информация, что якобы «Ингулец» остальные домашние поединки проведет в Тернополе, но это не подтвердилось, а «Кривбасс» пока не дал разрешение на проведение двух игр подряд на своем стадионе в одном туре.

Однако как ни крути, «Ингулец» доказал, что играть на выезде для них не проблема, о чем свидетельствуют 7 очков, набранных во второй части сезона, из которых 4 добыты в Кривом Роге (в игре с «Кривбассом» и «Вересом») и 3 – в Одессе (против «Черноморца»). Поэтому предстоящий матч «казаки» проведут против своего прямого конкурента – столичной «Оболони», с которой придется играть только на победу.

Многие футболисты петровской команды только осваиваются в УПЛ, и им не хватает стабильности. «Все понимают, что мы омолодили команду. Сейчас средний возраст команды достаточно небольшой, и, конечно, ребятам не хватает опыта. Это и результаты показывают: мы одну игру выигрываем, потом у нас где-то невнятный или один тайм, или вообще игра невнятная. Нужно становиться более стабильными», - отметил наставник «Ингульца» Василий Кобин.

Оболонь

После довольно неплохого отрезка чемпионата, где «Оболонь» выдала беспроигрышную серию из пяти матчей подряд (2 победы и 3 ничьи), пошли поединки против лидеров («Зари», «Александрии» и «Шахтера»), где «пивовары» во всех трех матчах проиграли с общим счетом 1:8. Хотя стоит отдать должное команде Шищенко, которая в прошлом туре хоть и проиграла «горнякам», однако до последней минуты давали достойный бой чемпиону Украины, а потому этот матч может занести себе в актив.

Впереди у команды так называемое время икс: два поединка против прямых конкурентов за сохранение места в УПЛ – «Ингульца», который сейчас всеми силами пытается выбраться из ямы, и «Черноморца», который пока не может порадовать положительными результатами, но это не значит, что его нужно сбрасывать со счетов.

Конечно, эксперты верят в то, что «пивовары» смогут сохранить прописку в элитном дивизионе, но руководство «Оболони» выразило свою позицию: если наставник киевлян в двух последующих противостояниях потеряет очки, или вообще проиграет, то команда распрощается с Шищенко. Поэтому в игре с «Ингульцом» «пивовары» будут решительно настроены взять 3 очка и улучшить свои результаты.

Матч против «Ингульца» пропустит из-за перебора желтых карточек Вадим Витенчук.

Статистика матчей

Между собой команды на официальном уровне сыграли 9 матчей. 4 матча завершились викторией «Оболони», 2 победы на счету «Ингульца» и 3 раза была зафиксирована ничья. Разница забитых мячей составляет 12:9 в пользу «пивоваров». В первом круге игра завершилась победой «Оболони» со счетом 2:1. На гол Александра Козака «пивовары» ответили точными ударами Виталия Груши и Виктора Близниченко.

Прогноз на противостояние

Обе команды в последних поединках выдали совершенно разные результаты: «Ингулец» добавил в свой актив несколько пунктов, в то время как «Оболонь» немного забуксовала. Теперь же команды Шищенко и Кобина сойдутся в очном противостоянии, где каждая из них будет стремиться одержать победу. Но при этом интересен тот факт, что «казаки» еще ни разу не смогли обыграть «пивоваров» в столице. Поэтому, учитывая, что никто не собирается уступать в этом матче, нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Ингулец»: Паламарчук, Катрич, Малыш, Жовтенко, Дубилей, Лосенко, Пятов, Волохатый, Сад, Могильный, Пушкарев

«Оболонь»: Марченко, Стасюк, Приймак, Дубко, Грисьо, Курко, Ильин, Черненко, Груша, Бычек, Суханов

Прогноз Sport.ua
Ингулец
4 апреля 2025 -
15:30
Оболонь
Ничья 3.30 Сделать ставку

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Дмитрий Телицын
Дмитрий Телицын Sport.ua
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