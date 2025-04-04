Пегула разобралась с прошлогодней чемпионкой и вышла в полуфинал Чарльстона

Четвертая ракетка мира Джессика Пегула (США) вышла в полуфинал грунтового турнира WTA 500 в Чарльстоне, США.

В 4-м раунде американка выиграла у своей соотечественницы Даниэль Коллинз (WTA 22) в трех сетах за 1 час и 46 минут.

WTA 500 Чарльстон. 1/4 финала

Джессика Пегула (США) [1] – Даниэль Коллинз (США) [7] – 1:6, 6:3, 6:0

Это была шестая встреча соперниц. Джессика выиграла все шесть очных противостояний.

Следующей соперницей Пегулы будет победительница матча Чжэн Циньвень – Екатерина Александрова.

Коллинз в 2024 году выиграла трофей на этих кортах. 31-летняя Даниэль не сумела защитить прошлогодний трофей также, как и неделей ранее в Майами.