Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский в своем чате отреагировал на резонансное видео, на котором Андрей Ярмоленко «отчитывает» 14-летнего болельщика за то, что тот назвал его «Ярмолой»:

«Ребята, что вы тут устраиваете? Я же удалил специально это видео про Андрея. Зачем это здесь показывать? Это ваш канал что ли? Хотите обсуждать – обсуждайте в другом месте. Здесь этих обсуждений не будет.

Интересно узнать, что я думаю об этом? Интересные вы люди. Так я вам и рассказал. У меня есть свое мнение, которое я оставлю при себе. Давайте закрывать эту тему, не провоцируйте меня, потому что я все равно не отвечу».