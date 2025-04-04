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  4. Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Украина. Премьер лига
04 апреля 2025, 12:42 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:53
3193
3

Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату

Бывший нападающий киевского «Динамо» не хочет комментировать ситуацию

04 апреля 2025, 12:42 | Обновлено 04 апреля 2025, 12:53
3193
3
Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Instagram. Артем Милевский

Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский в своем чате отреагировал на резонансное видео, на котором Андрей Ярмоленко «отчитывает» 14-летнего болельщика за то, что тот назвал его «Ярмолой»:

«Ребята, что вы тут устраиваете? Я же удалил специально это видео про Андрея. Зачем это здесь показывать? Это ваш канал что ли? Хотите обсуждать – обсуждайте в другом месте. Здесь этих обсуждений не будет.

Интересно узнать, что я думаю об этом? Интересные вы люди. Так я вам и рассказал. У меня есть свое мнение, которое я оставлю при себе. Давайте закрывать эту тему, не провоцируйте меня, потому что я все равно не отвечу».

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Динамо Киев фанаты болельщики видео Кубок Украины по футболу Андрей Ярмоленко зрители Рух Львов Рух - Динамо Артем Милевский
Дмитрий Вус Источник: Telegram
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Комментарии 3
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Умник
Розумно
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0
Saar
Міля наболтав ніпрощо. Цікаво, чи безплатно він це робив?
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0
serhiy
А про Ваната ротик відкривається (.
Ответить
0
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