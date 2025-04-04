Милевский отреагировал на скандальное обращение Ярмоленко к фанату
Бывший нападающий киевского «Динамо» не хочет комментировать ситуацию
Бывший нападающий киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Артем Милевский в своем чате отреагировал на резонансное видео, на котором Андрей Ярмоленко «отчитывает» 14-летнего болельщика за то, что тот назвал его «Ярмолой»:
«Ребята, что вы тут устраиваете? Я же удалил специально это видео про Андрея. Зачем это здесь показывать? Это ваш канал что ли? Хотите обсуждать – обсуждайте в другом месте. Здесь этих обсуждений не будет.
Интересно узнать, что я думаю об этом? Интересные вы люди. Так я вам и рассказал. У меня есть свое мнение, которое я оставлю при себе. Давайте закрывать эту тему, не провоцируйте меня, потому что я все равно не отвечу».
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