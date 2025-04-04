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  4. ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
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04 апреля 2025, 00:23 |
1032
1

ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»

Легенда «Челси» – о Тьерри Анри

04 апреля 2025, 00:23 |
1032
1
ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидье Дрогба

Легендарный нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба назвал футболиста, который заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного.

«Тьерри Анри заслуживал того, чтобы выиграть Золотой мяч. Он заслуживал на десять Золотых мячей. Он был фантастическим в Премьер-лиге, а также в национальной сборной. В Лиге чемпионов он был исключительным, забивая голы, самостоятельно решая судьбы матчей», – сказал Дрогба.

Ранее легенда «Челси» Дидье Дрогба встал на защиту своего бывшего наставника Жозе Моуриньо.

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Тьерри Анри Дидье Дрогба Золотой мяч
Дмитрий Олейник Источник: GiveMeSport
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vitaha33
На один так точно, і найбільше тоді, коли виграв Шева
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