Другие новости04 апреля 2025, 00:23 |
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ДРОГБА: «Он заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного»
Легенда «Челси» – о Тьерри Анри
04 апреля 2025, 00:23 |
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Легендарный нападающий лондонского «Челси» Дидье Дрогба назвал футболиста, который заслужил на десять Золотых мячей, но не выиграл ни одного.
«Тьерри Анри заслуживал того, чтобы выиграть Золотой мяч. Он заслуживал на десять Золотых мячей. Он был фантастическим в Премьер-лиге, а также в национальной сборной. В Лиге чемпионов он был исключительным, забивая голы, самостоятельно решая судьбы матчей», – сказал Дрогба.
Ранее легенда «Челси» Дидье Дрогба встал на защиту своего бывшего наставника Жозе Моуриньо.
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