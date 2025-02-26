«Как мой «папа» может быть расистом?» Дидье Дрогба встал на защиту Моуриньо

В матче 25-го тура чемпионата Турции «Галатасарай» и «Фенербахче» сыграли вничью 0:0. После игры вспыхнул скандал. Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо сказал, что игроки соперника «прыгают, как обезьяны, на скамейке запасных».

«Галатасарай» обвинил португальского тренера в расизме и заявил, что подаст заявление в прокуратуру и обратится в дисциплинарные органы УЕФА и ФИФА. Моуриньо решил подать встречный иск и готов судится с «Галатасараем».

На защиту своего бывшего тренера встал Дидье Дрогба. Он играл под руководством Моуриньо в «Челси». Также Дрогба выступал в «Галатасарае» (53 матча, 20 голов) и знает, какими жаркими бывают матчи в Турции.

«Вы знаете, как я гордился тем, что носил желто-красную майку, и как я люблю самый титулованный клуб в Турции!!

Мы все знаем, насколько страстным и жарким может быть соперничество, и мне посчастливилось испытать это на себе.

Я видел недавние комментарии о Жозе Моуринью. Поверьте мне, когда я говорю вам, что знаю Жозе 25 лет, и он не расист, и история (прошлая и недавняя) доказывает это.

Как мой «папа» может быть расистом? Да ладно, ребята», – написал бывший нападающий из Кот-д'Ивуара в сети X.