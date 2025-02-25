Назвал соперника обезьянами. Моуриньо обвинили в расизме
«Галатасарай» обратится в суд из-за слов португальского специалиста
24 февраля состоялся матч 25-го тура чемпионата Турции, в котором встретились «Галатасарай» и «Фенербахче». Команды не сумели определить сильнейшего – встреча завершилась со счетом 0:0.
После матча разгорелся скандал из-за слов главного тренера гостей Жозе Моуриньо. В одном из эпизодов португальский специалист заявил, что игроки соперника «прыгают, как обезьяны, на скамейке запасных». «Галатасарай» обвинил наставника «Фенербахче» в расизме и заявил, что обратится в суд:
«Жозе Моуринью, который с тех пор, как начал работать в Турции, регулярно употреблял оскорбительные слова в адрес турецкого народа, теперь добавил к своим безнравственным заявлениям бесчеловечную риторику.
Мы хотели бы сообщить вам, подадим заявление в прокуратуру о возбуждении уголовного дела в связи с расистскими заявлениями этого тренера, а также готовим жалобу в УЕФА и ФИФА», – сообщила пресс-служба клуба.
«Галатасарай» набрал 64 балла и возглавляет турнирную таблицу чемпионата. «Фенербахче» занимает вторую позицию, отставая на шесть очков.
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