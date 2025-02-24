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Чемпионат Турции
Галатасарай
24.02.2025 19:00 – FT 0 : 0
Фенербахче
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Турция
24 февраля 2025, 21:22 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:45
259
2

Межконтинентальное дерби без голов. Галатасарай и Фенербахче сыграли вничью

Гранды турецкого футбола не смогли забить ни одного гола на двоих

24 февраля 2025, 21:22 | Обновлено 24 февраля 2025, 21:45
259
2
Межконтинентальное дерби без голов. Галатасарай и Фенербахче сыграли вничью
Getty Images/Global Images Ukraine. Юссуф Эн-Несири

В понедельник, 24 февраля, проходил матч 25-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Фенербахче».

Встречу принимал Рамс Парк в Стамбуле.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды по итогам 90 минут не сумели забить ни одного гола. Стоит отметить, что гости, которых тренирует именитый португалец Жозе Моуриньо, были ближе к тому, чтобы открыть счет, но не смогли реализовать два опаснейших момента.

После этого матча «Галатасарай» с 64 очками расположился на 1-м месте чемпионата, а «Фенербахче» с 58 баллами остался 2-м.

Чемпионат Турции. 25-й тур

Галатасарай – Фенербахче – 0:0

Предупреждения: Осимхен, 38, Йылмаз, 85, Саллаи, 88, Санчес, 90+1, Акгюн, 90+2 – Суенджу, 48, Фред, 90+2

Фото матча:

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Фенербахче Галатасарай чемпионат Турции по футболу Жозе Моуриньо
Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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Комментарии 2
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pol-55
Так і є Європа і Азія,але де гольові моменти в цій виставковій грі.
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0
Saar
Пафосно якось; "МІЖКОНТИНЕНТАЛЬНЕ ДЕРБІ".. наче два суперклуба, один десь з одного континенту, другий - з іншого. Хрінь якась
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-2
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