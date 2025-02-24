Межконтинентальное дерби без голов. Галатасарай и Фенербахче сыграли вничью

В понедельник, 24 февраля, проходил матч 25-го тура турецкой Суперлиги между «Галатасараем» и «Фенербахче».

Встречу принимал Рамс Парк в Стамбуле.

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Команды по итогам 90 минут не сумели забить ни одного гола. Стоит отметить, что гости, которых тренирует именитый португалец Жозе Моуриньо, были ближе к тому, чтобы открыть счет, но не смогли реализовать два опаснейших момента.

После этого матча «Галатасарай» с 64 очками расположился на 1-м месте чемпионата, а «Фенербахче» с 58 баллами остался 2-м.

Чемпионат Турции. 25-й тур

Галатасарай – Фенербахче – 0:0

Предупреждения: Осимхен, 38, Йылмаз, 85, Саллаи, 88, Санчес, 90+1, Акгюн, 90+2 – Суенджу, 48, Фред, 90+2

Фото матча: