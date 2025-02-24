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Чемпионат Турции
Галатасарай
24.02.2025 19:00 - : -
Фенербахче
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Турция
24 февраля 2025, 04:12 |
19
0

Галатасарай – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции

Поединок состоится 24 февраля в 19:00 по Киеву

24 февраля 2025, 04:12 |
19
0
Галатасарай – Фенербахче. Прогноз и анонс на матч чемпионата Турции
Getty Images/Global Images Ukraine. Жозе Моуриньо

24 февраля на «Тюрк Телеком Стэдиум» пройдет матч 25-го тура Суперлиги Турции, в котором «Галатасарай» встретится с «Фенербахче». Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua совместно с Betking анонсирует предстоящий поединок!

Галатасарай

Команда всегда была одним из флагманов турецкого футбола. А сейчас и вовсе стала №1, и этот статус сохраняет не первый год. Да, летом подопечные Окана Бурука будто не поняли, что каникулы закончились, и проиграли Суперкубок, еще и разгромно, к тому же сразу вылетели в квалификации Лиги чемпионов.

Но потом снова стамбульский гранд, продолжающий удивлять громкими подписаниями под закрытие окна (Осимхен в сентябре, Мората в феврале), снова начал штамповать победы. В Лиге Европы представитель Стамбула достаточно уверенно вышел в плей-офф, но уже в феврале там играл с АЗ - и там по делу проиграли. В национальном чемпионате поражений не было вообще, ничьих - минимум. В прошлом туре спокойно обыграли Ризеспор

Фенербахче

Клуб в последний раз чемпионом становился в 2014-м году. Были попытки вернуть себе лидирующую позицию, в том числе и в прошлом сезоне, но помешал как раз Галатасарай. С очередным вторым местом не хотели мириться, и год назад хватало громких скандалов и даже угроз сменить чемпионат. Но мало того, что команда, конечно же, никуда не переместилась - она заманила в Стамбул Моуринью.

Впрочем, поначалу воспринимающийся как некий футбольный мессия, Особенный начал допускать болезненные неудачи практически в первые месяцы работы. Он не прошел квалификацию Лиги чемпионов с турками, а в Лиге Европы только в последнем туре обеспечил пропуск в плей-офф. Уже там с Андерлехтом справились, причем все решили разгромной победой в первом поединке. При этом не лучшая статистика в Суперлиге страны, где были уже и ничьи, и даже поражения. В итоге клуб все так же идет вторым, и при поражении сейчас надеяться на сохранение шансов наконец-то взять титул будет просто глупо.

Возможные составы:

  • Галатасарай: Муслера – Куэста, Санчес, Бардакчи – Франковски, Сара, Торрейра, Йылмаз – Мертенс – Осимхен, Кутуджу
  • Эгрибаят – Мюлдюр, Шкриньяр, Меркан – Шиманьски, Амрабат, Фред, Айдын – Тадич – Джеко, Эн-Несери

Статистика личных встреч

Выездные 3:1 в начале осени стали для чемпиона 4-й победой в 6 крайних дерби при единственном поражении.

Прогноз

Букмекерские конторы все же считают фаворитом чемпиона, что играет дома. Но у них сейчас битва с единственным серьезным противников. Берем ставку на тотал больше 3,0 голов. Букмекерская компания betking оценивает вероятность такого исхода коэффициентом 1,60.

Прогноз Sport.ua
Галатасарай
24 февраля 2025 -
19:00
Фенербахче
Тотал больше 3.0 1.60 Сделать ставку
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Галатасарай Фенербахче чемпионат Турции по футболу Жозе Моуриньо прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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