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Чемпионат Германии
Аугсбург
04.04.2025 21:30 - : -
Бавария
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Германия
04 апреля 2025, 14:39 | Обновлено 04 апреля 2025, 14:40
82
0

Аугсбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

Поединок состоится 4 апреля в 21:30 по Киеву

04 апреля 2025, 14:39 | Обновлено 04 апреля 2025, 14:40
82
0
Аугсбург – Бавария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Getty Images/Global Images Ukraine. Томас Мюллер

4 апреля на «ВВК Арена» пройдет матч 28-го тура Бундеслиги 1 Германии, в котором «Аугсбург» встретится с «Баварией». Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Аугсбург

Команда имеет опыт выступления в еврокубках. Но он остался разовым, и сменился ежегодной рутинной, но при этом успешной, борьбой за выживание в элитном дивизионе страны. В определенном плане прорывным стал прошлый чемпионат, по ходу которого тренерский пост занял Йесс Торуп. С ним получилось с 39 очками занять сравнительно высокое 11-е место.

В целом, в новом сезоне клуб продолжил прогрессировать. Особенно после возобновления чемпионата после зимней паузы - начиная с середины января, проиграли вообще только однажды, и то в кубке: 0:1 в Штутгарте. Так что снова начали прикидывать шансы на выход в еврокубки. Правда, с Хоффенхаймом при этом в прошлом туре ограничились ничьей.

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Бавария

Клуб чуть не лишился серебряной салатницы еще в 2023-м. Точнее, тогда ее буквально подарила конкуренту Боруссия, не выиграв в родном Дортмунде в последнем туре у своего соперника. Казалось бы, звоночек услышали, и состав усилили, чего стоит подписание Кейна. Но тот, как в родном Тоттенхэме, провел прошлый сезон вообще без трофеев!

В новом цикле мюнхенский гранд уже лишился шансов на один из титулов, дома вылетев в кубке от Байера. Впрочем, 2 победы в 1/8 финала Лиги чемпионов с ним стали отличным реваншем. Да и в Бундеслиге есть достаточно комфортный отрыв. И он остался в прошлом туре, хотя на фоне кадровых проблем с Санкт-Паули выиграли не без нервов, 3:2.

Статистика личных встреч

3:0 в ноябре продлили победную серию фаворита до пяти очных поединков кряду.

Прогноз

Букмекерские конторы понятно кого рассматривают в роли фаворита, причем совершенно безоговорочного. Но стоит помнить о том, что у лидера Бундеслиги ряд потерь именно в оборонительной группы, а хозяева набрали хорошую форму. Не факт, что они отберут очки и у гранда из Мюнхена, но свой мяч должны оформить. Так что ставим на обе забьют (коэффициент - 1,82).

Прогноз Sport.ua
Аугсбург
4 апреля 2025 -
21:30
Бавария
Обе забьют 1.82 Сделать ставку

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Аугсбург Бавария Аугсбург - Бавария чемпионат Германии по футболу Бундеслига прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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