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  4. 23-й мяч Кейна. Бавария одолела Аугсбург в матче с удалением и автоголом
Чемпионат Германии
Аугсбург
04.04.2025 21:30 – FT 1 : 3
Бавария
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Германия
04 апреля 2025, 23:31 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:52
151
2

23-й мяч Кейна. Бавария одолела Аугсбург в матче с удалением и автоголом

Мюнхенский коллектив в большинстве победил соперника

04 апреля 2025, 23:31 | Обновлено 04 апреля 2025, 23:52
151
2
23-й мяч Кейна. Бавария одолела Аугсбург в матче с удалением и автоголом
Getty Images/Global Images Ukraine. Гарри Кейн

4 апреля состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Аугсбург» и мюнхенская «Бавария». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

Подопечные Венсана Компани пропустили первыми, однако сумели восстановить паритет еще до перерыва – гол на свой счет записал Мусиала. Во второй половине игры хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Цезигера.

«Бавария» воспользовалась подарком от соперника и вышла вперед благодаря точному удару Гарри Кейна. Английский форвард забил 23-й мяч в чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров. На последних минутах матча «Аугсбург» пропустил третий мяч.

Мюнхенский клуб набрал 68 баллов и занимает первое место в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет девять очков, однако «Байер» еще не сыграл матч 28-го тура. В активе «Аугсбурга» – 39 зачетных пунктов, клуб разместился на восьмой позиции.

Немецкая Бундеслига, 28-й тур. 4 апреля

Аугсбург – Бавария – 1:3

Голы: Яннулис, 30 – Мусиала, 42, Кейн, 60, Матсима, 90+3 (автогол)

Удаление: Цезигер, 59 (Аугсбург)

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чемпионат Германии по футболу Бундеслига Аугсбург - Бавария Аугсбург Бавария Гарри Кейн Джамал Мусиала удаление (красная карточка)
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
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Комментарии 2
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Victor673256ua
Ось тут не на користь Кейна може зіграти те, що в Бундеслізі 18 команд. Важче боротися за Золоту бутсу
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+1
pol-55
Мусіала прям віртуоз з голом його травма -проблеми для Баварії,Кейн зняв напряг(вилучення+гол),Сане міг закривати матч на 7хв.скоріше.
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0
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