23-й мяч Кейна. Бавария одолела Аугсбург в матче с удалением и автоголом

4 апреля состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Аугсбург» и мюнхенская «Бавария». Гости одолели соперника со счетом 3:1.

Подопечные Венсана Компани пропустили первыми, однако сумели восстановить паритет еще до перерыва – гол на свой счет записал Мусиала. Во второй половине игры хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Цезигера.

«Бавария» воспользовалась подарком от соперника и вышла вперед благодаря точному удару Гарри Кейна. Английский форвард забил 23-й мяч в чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров. На последних минутах матча «Аугсбург» пропустил третий мяч.

Мюнхенский клуб набрал 68 баллов и занимает первое место в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет девять очков, однако «Байер» еще не сыграл матч 28-го тура. В активе «Аугсбурга» – 39 зачетных пунктов, клуб разместился на восьмой позиции.

Немецкая Бундеслига, 28-й тур. 4 апреля

Аугсбург – Бавария – 1:3

Голы: Яннулис, 30 – Мусиала, 42, Кейн, 60, Матсима, 90+3 (автогол)

Удаление: Цезигер, 59 (Аугсбург)