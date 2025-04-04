23-й мяч Кейна. Бавария одолела Аугсбург в матче с удалением и автоголом
Мюнхенский коллектив в большинстве победил соперника
4 апреля состоялся матч 28-го тура немецкой Бундеслиги, в котором сыграли «Аугсбург» и мюнхенская «Бавария». Гости одолели соперника со счетом 3:1.
Подопечные Венсана Компани пропустили первыми, однако сумели восстановить паритет еще до перерыва – гол на свой счет записал Мусиала. Во второй половине игры хозяева остались в меньшинстве из-за удаления защитника Цезигера.
«Бавария» воспользовалась подарком от соперника и вышла вперед благодаря точному удару Гарри Кейна. Английский форвард забил 23-й мяч в чемпионате и продолжает возглавлять гонку бомбардиров. На последних минутах матча «Аугсбург» пропустил третий мяч.
Мюнхенский клуб набрал 68 баллов и занимает первое место в чемпионате. Отрыв от ближайшего преследователя составляет девять очков, однако «Байер» еще не сыграл матч 28-го тура. В активе «Аугсбурга» – 39 зачетных пунктов, клуб разместился на восьмой позиции.
Немецкая Бундеслига, 28-й тур. 4 апреля
Аугсбург – Бавария – 1:3
Голы: Яннулис, 30 – Мусиала, 42, Кейн, 60, Матсима, 90+3 (автогол)
Удаление: Цезигер, 59 (Аугсбург)
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