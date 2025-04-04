Ворскла – обладатель Кубка Украины-2009. Где они сейчас?

За 32 розыгрыша второго по статусу трофея отечественного футбола его выигрывали пять команд. Конечно, наибольшее количество побед у донецкого «Шахтера» (14) и киевского «Динамо» (13). Дважды Кубок доставался одесскому «Черноморцу» (1992, 1994). Расцвет украинского клубного футбола произошел в начале XXI века, когда дважды подряд трофей брали не признанные фавориты, а «Таврия» и «Ворскла». И побеждали они в финалах как раз «Динамо» и «Шахтер». Вспомним именно ту полтавскую команду, для которой этот трофей остается единственным во времена независимости.

Главное, что стоит отметить, – это защита тогдашних подопечных Николая Павлова. За пять матчей Кубка зелено-белые пропустили лишь однажды. Однако обо всем по порядку.

Нельзя сказать, что «Ворскле» очень везло со жребием, учитывая четыре из пяти гостевые встречи. В 1/16 финала – крепкая тогда еще кировоградская (ныне – кропивницкая) «Зирка» и минимальная выездная победа благодаря мячу Григория Ярмаша. Далее – вояж к киевской «Оболони», где до 78-й минуты на табло была ничья 1:1. Только в конце матча полтавчане дожали соперника – 4:1. После – довольно тяжелое противостояние в Донецке с «Металлургом», и снова – минимальная победа 1:0 (гол Сергея Кравченко). В полуфинале – «Металлист» с Девичем, Жажей Коэльо и Эдмаром. Хозяева были фаворитами, но матч в Харькове завершился без забитых мячей. По регламенту повторная встреча должна была проходить уже в Полтаве, где дубль Василия Сачко вывел команду Павлова в финал.

Решающая дуэль турнира состоялась на «Днепр Арене». И снова «Ворскла» выступала в роли андердога, ведь оппонентом был донецкий «Шахтер». К тому же, «горняки» приехали в тогдашний Днепропетровск (ныне – Днепр) в статусе нового обладателя Кубка УЕФА, который завоевали за 11 дней до игры с полтавчанами. Однако «Ворскла» не только продемонстрировала достойный футбол, но и вполне по игре не уступила фавориту. Команды нанесли одинаковое количество ударов – по 9, из которых по 3 в створ. Подопечные Николая Павлова свои моменты реализовали лучше. На 50-й минуте Йован Маркоски оторвался от Алексея Гая и, получив мяч, обыграл Томаша Хюбшмана, ворвавшись в штрафную площадку. С ударом серба Андрей Пятов справился, а вот Василий Сачко уже расстрелял почти пустые ворота и открыл счет. А через семь минут Фернандинью наступил на ногу Йовану Маркоски. Бразилец сразу увидел перед собой красную карточку. Вслед за ним едва не удалили Павлова за эмоции, однако наставник «Ворсклы» вовремя остановился.

Мирча Луческу лишь немного улыбался, но он точно понимал, что в тот день оппоненты из Полтавы провели матч жизни.

Вратари

Сергей Долганский

Матчей в турнире: 5 (0 пропущенных голов)

Дальнейшая карьера: Закончил карьеру в «Ворскле» в 2013 году. С 2015-го по 2018-й работал тренером вратарей в одесской «Жемчужине», потом вернулся в Полтаву на аналогичную должность, где работает до сих пор. В прошлом году был временно исполняющим обязанности главного тренера «Ворсклы»

ФК Ворскла. Сергей Долганский

Олег Остапенко

Матчей в турнире: 1 (1 пропущенный гол)

Дальнейшая карьера. Заезжал на полгода в армянский «Бананц», после чего вернулся в Украину, где поиграл за мариупольский «Ильичевец», киевскую «Оболонь», винницкие «Ниву» и ФК «Винница». В «Ниве» начал тренерскую деятельность, где работает тренером вратарей уже десять лет с небольшим перерывом на работу в «Ворскле» и «Волыни».

Защитники

Арменд Даллку

Матчей в турнире: 5

Дальнейшая карьера. Проведя суммарно 11 лет в «Ворскле», покинул команду в 2016 году. Далее три сезона поиграл за «Приштину» из Косово, которую впоследствии возглавил, выиграв Кубок Косово и как игрок, и как тренер. В 2024 году вошел в тренерский штаб клуба из родного города Вуштрриа.

Дебатик Цурри

Матчей в турнире: 4

Дальнейшая карьера. Отыграл в Полтаве чуть меньше Даллку – пять лет, после чего три сезона защищал цвета турецкого «Генчлербирлиги», возвращался в Украину («Говерла» и «Севастополь»), провел два года в чемпионате Албании и завершил игровую карьеру в «Приштине» из Косово, где сразу начал и тренерскую. Последние полгода работал ассистентом главного тренера в косовском клубе «Сува-Река».

Григорий Ярмаш

Матчей в турнире: 4 (1 гол)

Дальнейшая карьера. На шесть лет перебрался в луганскую «Зарю». Там и начал как тренер. С 2019 по 2024 годы работал специалистом по ОФП в «Заре», «Ворскле» и «Металлисте 1925». Играет за любительский ФК «Рокита» из одноименного села Миргородского района Полтавской области.

Геннадий Медведев

Матчей в турнире: 5

Дальнейшая карьера. В 2011 году повесил бутсы на гвоздь и начал работать тренером по развитию технических навыков во второй команде «Ворсклы».

Евгений Песков

Матчей в турнире: 1

Дальнейшая карьера. Поехал на сезон в «Севастополь», после этого вернулся в «Ворсклу», поиграв в Полтаве еще три сезона. Далее был год в «Николаеве» в статусе капитана и переход в любительский «Мотор» из родного Запорожья.

Владимир Чеснаков

Матчей в турнире: 5

ФК Ворскла. Владимир Чеснаков

Дальнейшая карьера. Провел всю карьеру в «Ворскле» (18 лет). Рекордсмен команды по количеству матчей – 353. Летом прошлого года повесил бутсы на гвоздь и начал работу в структуре полтавского клуба.

Полузащитники

Олег Красноперов

Матчей в турнире: 5

Дальнейшая карьера. После Полтавы еще два года поиграл за «Металлист». В 2018 году вернулся в «Ворсклу», где тренировал молодежную команду. С 2021 по 2025 годы возглавлял мариупольский «Яруд». В марте 2025 года стал наставником ФК «Днестр» Залещики (Тернопольская область).

Йован Маркоски

Матчей в турнире: 6

Дальнейшая карьера. Покинул «Ворсклу» в 2015 году, после чего до 42 лет играл за различные сербские клубы. С ФК «Напредак» выиграл Первую лигу Сербии. Завершил карьеру в «Радничках» из Обреноваца (3-я лига), которых возглавил в 2023 году.

Сергей Кравченко

Матчей в турнире: 3 (2 гола)

ФК Александрия. Сергей Кравченко

Дальнейшая карьера. Не смог поднять над головой Кубок Украины в составе «Ворсклы», ведь в зимнее трансферное окно 2008/2009 перешел в «Динамо», с которым в том же сезоне стал чемпионом. Далее был «Днепр» и выход в финал Лиги Европы, «Волынь», «Днепр-1» и «Черноморец». Сейчас является ассистентом Руслана Ротаня в тренерском штабе «Александрии».

Денис Главина

Матчей в турнире: 5

Дальнейшая карьера. 39-летний полузащитник до сих пор играет. Покинул «Ворсклу» в 2010 году и сменил десять клубов. Поиграл в Польше, Хорватии, Словении и Казахстане. Сейчас выступает за австрийский любительский ФК «Хрвати».

Дмитрий Есин

Матчей в турнире: 4

Дальнейшая карьера. Поиграл на любительском уровне за «Агро-Осипенко» и «Агринол», работал в тренерском штабе мариупольского «Яруда» и менеджером в ProStar Agency. Его сын Демьян в 2024 году подписал контракт с итальянским «Торино».

Роман Локтионов

Матчей в турнире: 3

Дальнейшая карьера. Сменил восемь клубов («Александрия», «Сталь» Алчевск, «Зирка», «Неман» Гродно, «Ингулец», «Черкащина», «Кремень», ЛНЗ). По завершении карьеры работал тренером в «Кремне» и «Кудривке». В начале марта стал старшим тренером академии «Кривбасса» U17.

Филипп Деспотовски

Матчей в турнире: 5

Дальнейшая карьера. Поиграл в Азербайджане, Греции и Северной Македонии. В составе «Вардара» стал чемпионом и обладателем Кубка Северной Македонии. Там начал и тренерскую деятельность. Далее четыре года работал ассистентом главного тренера клубов ОАЭ и Саудовской Аравии. С февраля 2024 года возглавил ФК «Кожуф» (Вторая лига Северной Македонии).

Денис Кулаков

Матчей в турнире: 5 (1 гол)

Дальнейшая карьера. Поиграл за «Днепр» и «Металлист», после чего на девять лет переехал в российский «Урал», который не оставил даже с началом полномасштабной войны с россией. Поэтому Кулакова, как и Тимощука, наверное, больше никогда не увидим в украинском футболе. Завершил карьеру в 2024 году и переехал в Армению, получив приглашение возглавить спортивный департамент ФК «Пюник».

Саша Джуричич

Матчей в турнире: 1

Дальнейшая карьера. В январе 2009 года перешел в «Таврию», с которой потом тоже выиграл Кубок Украины. Повесил бутсы на гвоздь в хорватском ФК «Ускок». Остался жить в Хорватии, где работает в Ассоциации футзала города Сплит.

Роман Безус

Матчей в турнире: 1

Дальнейшая карьера. Стал лидером «Ворсклы». Далее были золотые медали УПЛ и снова Кубок с «Динамо» Киев, финал Лиги Европы с «Днепром», шесть лет в Бельгии (по три сезона в «Сент-Трюйдене» и «Генте»). С последними выиграл Кубок страны (2022). В конце концов, переезд на Кипр, где сейчас выступает за «Омонию».

Константин Ярошенко

Матчей в турнире: 1

Дальнейшая карьера. Сменил девять клубов: «Ильичевец» (Мариуполь), «Севастополь», «Урал» (россия), «Карпаты» (Львов), «Кокколан» (Финляндия), «Черноморец» (Одесса), «Альянс» (Липовая Долина, Сумская область), «Троттур» (Исландия) и «Хаукар» (Исландия), где и играет до сих пор.

Нападающие

Василий Сачко

Матчей в турнире: 5 (4 гола)

Дальнейшая карьера. Завершил карьеру в «Ворскле» в 2012-м, где после этого семь лет работал тренером, в том числе и главным. Привел команду к бронзовым наградам сезона-2017/18. Еще на год возглавил луцкую «Волынь», а с января 2025 года – наставник ФК «Тростянец».

Алексей Чичиков

Матчей в турнире: 3

Дальнейшая карьера. Защищал цвета «Зирки», «Днепра-1» и казахстанского «Акжайыка». Сейчас играет в любительском ФК «Агротех» (Кировоградская область).

Ахмед Янузи

Матчей в турнире: 5

Дальнейшая карьера. Перебрался в Косово, где играет до сих пор в 36 лет за ФК «Ллапи».

Главный тренер

Николай Павлов

Дальнейшая карьера. После «Ворсклы» еще на три года возглавил мариупольский «Ильичевец», который в конце концов не смог спасти от вылета в Первую лигу. 2 февраля 2017 года официально завершил тренерскую карьеру. С тех пор является почетным президентом ФК «Левый берег». В 2018-м издал собственную книгу «Нет ничего лучше правды», написанную в соавторстве с украинскими журналистами Артуром Валерко и Анатолием Янголем.

Игорь ЯВКИН